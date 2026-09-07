Bufera su Gatti per l'esultanza, social impazziti: "Follia, prenda esempio dal gesto di Hermoso"

Il gesto di Mario Hermoso è diventato subito virale. Quello di Federico Gatti anche, ma per motivi opposti. A Roma succede questo : Hermoso segna di testa, batte l'insuperabile, fino a quel momento, Carnesecchi e arriva il pareggio contro l'Atalanta. Hermoso segna sotto la Sud, esulta, ma poi corre subito verso metà campo: pallone messo a posto, la Roma riparte a testa bassa. E lui fa segno ai compagni che c'è ancora tempo per provare a vincere. Cosa che succede, grazie al gol di Soulé. A Torino, invece, Gatti, schierato centravanti da Spalletti per sfruttarne la visicità, batte Maignan ma invece di correre verso centrocampo perde tempo a festeggiare con la sua curva. "Come fosse un gol vittoria, invece ci ha semplicemente evitato di perdere". Apriti cielo. L'esultanza di Gatti diventa tema di discussione social per parecchie ore.

I tifosi della Juve imputano a Gatti di aver festeggiato troppo a lungo. Non è una critica personale, in realtà, ma si pone l'accento sul fatto che lui, e quindi la Juve, non abbia subito pensato a rimettere il pallone in mezzo al campo per provare a vincere. "Gatti ha pensato a se stesso, Hermoso alla Roma", si legge da più parti. E, ancora: "Il fatto che ci vada bene un pari contro questo Milan significa che ancora dobbiamo crescere tanto".

Gatti, su Instagram, ha pubblicato la foto dell'esultanza con la scritta: "Io sono questo, l'ultimo a mollare". Ci sono quasi 5mila commenti, moltissimi pongono l'accento su questo "eccesso di individualità". Si legge: "Alla Juve un pareggio è una sconfitta. Si prende la palla e si porta a centrocampo. Punto". Molti incitano il difensore: "Magari fossero tutti come te" ma le critiche per l'esultanza restano: "In quattro minuti, la Roma insegna, una partita si può vincere". Vero, anche se, come sottolineano parecchi utenti, va contestualizzato il momento: Hermoso è un punto fermo della Roma, Gatti è stato a lungo in bilico. E quindi, la sua sua è stata anche un'esultanza di rabbia.

Le critiche a Locatelli

Infine, in molti hanno criticato anche Locatelli: "Da capitano è andato ad esultare con Gatti quando avrebbe dovuto avere le capacità di far tornare tutti di corsa a centrocampo". Invece no, il centrocampista della Juve ha esultato con i compagni: "È lui - uno dei tanti commenti sui social - che dovrebbe avere il Dna Juve. Fino alla fine sì, recupero compreso".