Bufera su Gatti per l'esultanza, social impazziti: "Follia, prenda esempio dal gesto di Hermoso"
Il gesto di Mario Hermoso è diventato subito virale. Quello di Federico Gatti anche, ma per motivi opposti. A Roma succede questo: Hermoso segna di testa, batte l'insuperabile, fino a quel momento, Carnesecchi e arriva il pareggio contro l'Atalanta. Hermoso segna sotto la Sud, esulta, ma poi corre subito verso metà campo: pallone messo a posto, la Roma riparte a testa bassa. E lui fa segno ai compagni che c'è ancora tempo per provare a vincere. Cosa che succede, grazie al gol di Soulé. A Torino, invece, Gatti, schierato centravanti da Spalletti per sfruttarne la visicità, batte Maignan ma invece di correre verso centrocampo perde tempo a festeggiare con la sua curva. "Come fosse un gol vittoria, invece ci ha semplicemente evitato di perdere". Apriti cielo. L'esultanza di Gatti diventa tema di discussione social per parecchie ore.
Gatti, quanti commenti per l'esultanza in Juve - Milan
I tifosi della Juve imputano a Gatti di aver festeggiato troppo a lungo. Non è una critica personale, in realtà, ma si pone l'accento sul fatto che lui, e quindi la Juve, non abbia subito pensato a rimettere il pallone in mezzo al campo per provare a vincere. "Gatti ha pensato a se stesso, Hermoso alla Roma", si legge da più parti. E, ancora: "Il fatto che ci vada bene un pari contro questo Milan significa che ancora dobbiamo crescere tanto".
Gatti, su Instagram, ha pubblicato la foto dell'esultanza con la scritta: "Io sono questo, l'ultimo a mollare". Ci sono quasi 5mila commenti, moltissimi pongono l'accento su questo "eccesso di individualità". Si legge: "Alla Juve un pareggio è una sconfitta. Si prende la palla e si porta a centrocampo. Punto". Molti incitano il difensore: "Magari fossero tutti come te" ma le critiche per l'esultanza restano: "In quattro minuti, la Roma insegna, una partita si può vincere". Vero, anche se, come sottolineano parecchi utenti, va contestualizzato il momento: Hermoso è un punto fermo della Roma, Gatti è stato a lungo in bilico. E quindi, la sua sua è stata anche un'esultanza di rabbia.
Le critiche a Locatelli
Infine, in molti hanno criticato anche Locatelli: "Da capitano è andato ad esultare con Gatti quando avrebbe dovuto avere le capacità di far tornare tutti di corsa a centrocampo". Invece no, il centrocampista della Juve ha esultato con i compagni: "È lui - uno dei tanti commenti sui social - che dovrebbe avere il Dna Juve. Fino alla fine sì, recupero compreso".
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