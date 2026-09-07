Super Maldini trascina il Cagliari: gol con dedica a Kevin Carlos e Lecce battuto 1-0

CAGLIARI - Trascinato da un super Daniel Maldini il Cagliari ha battuto il Lecce 1-0 nel posticipo della terza giornata di Serie A in calendario oggi (lunedì 7 settembre). A decidere la sfida è stato proprio il trequartista arrivato in Sardegna dall' Atalanta (dopo l'esperienza in prestito alla Lazio) , che ha consentito ai rossoblù di rialzarsi dopo la sconfitta casalinga contro l'Inter (a cui è poi seguita quella contro il Verona in Coppa Italia ) e condannato invece la squadra giallorossa al secondo ko consecutivo (dopo il 4-0 incassato a domicilio dalla Roma ).

Le scelte di Pisacane e Di Francesco

Pisacane (4-3-2-1) dà ancora fiducia a Deiola in difesa, mentre in avanti conferma Mendy e centrocampo dà spazio a Winks e al baby Romano (monitorato dal ct azzurro Roberto Mancini). Tra i salentini di Di Francesco (4-3-3) invece, esordio da titolare per Monteiro in avanti con Stulic e Pierotti, mentre in mediana c'è Ilic con Ngom e dietro Tiago Gabriel guida il reparto.

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Daniel Maldini, gol e dedica a Kevin Carlos

Primo tempo praticamente a senso unico all'Unipol Domus, con il Cagliari che a tratti domina incontrastato. I sardi, meritatamente, passano in vantaggio alla mezz'ora su azione da corner con l'ispiratissimo Daniel Maldini, che va a segno di testa su cross di Fazzini (29') e poi dedica il gol al compagno di squadra Kevin Carlos (che nelle ore scorse ha perso la mamma). Incolpevole Falcone, ma troppo timido il Lecce che non si rende praticamente mai pericoloso. La squadra sarda, galvanizzata dal vantaggio, continua invece ad attaccare e al 34' Maldini fallisce una clamorosa occasione per il raddoppio, sbagliando il tap-in dopo una smanacciata di Falcone. Quest'ultimo poco dopo respinge in tuffo un insidioso tiro di Obert.

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Finisce 1-0: il Cagliari riparte, Lecce ancora ko

Il copione non cambia nella ripresa, con Fatah al posto di Ngom nel Lecce e con il Cagliari che ricomincia forte, intenzionato a a chiudere la partita. Obiettivo a cui va vicino già al 50', con Mendy che colpisce il palo dopo una splendida combinazione con Maldini, che centra a sua volta il legno su punizione al 64' per poi lasciare il posto a Fadera (67'). Nella girandola di sostituzioni entra anche Felici che però, da poco in campo, si fa male e scoppia in lacrime prima di essere sostituito da Gagliardini. Della squadra di Di Francesco intanto nessuna traccia fino all'86', quando Caprile 'consegna' palla a N'Dri: l'esterno crossa velocemente per Stulic, ma il portiere del Cagliari rimedia ed evita di subire gol. Nel finale un insuperabile Falcone tiene in piedi i salentini, chiudendo la porta alle conclusioni di Fadera e Sugamele. In pieno recupero gli ospiti lamentano un presunto rigore, ma Sacchi lascia proseguire e, qualche minuto dopo, decreta la fine del match. A far festa è il Cagliari, mentre il Lecce torna a casa con un nuovo ko sul groppone.