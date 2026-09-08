Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo: stangata per Tedesco, inibito Saputo

Il Giudice Sportivo ha reso note le sue decisioni in merito alla terza giornata del campionato di Serie A . L'unico giocatore squalificato che salterà dunque il prossimo turno è Gianluca Gaetano : il centrocampista dell' Atalanta era stato espulso al termine della partita contro la Roma "per aver rivolto all'arbitro un'espressione gravemente irrispettosa". Squalifica anche per l'allenatore del Bologna Domenico Tedesco . Il tecnico salterà le prossime due giornate di campionato e dovrà pagare una multa di 5mila euro "per avere, al 49' del secondo tempo, dopo il provvedimento di espulsione, rivolto al Direttore di gara un'espressione gravemente irrispettosa, reiterando tale atteggiamento al termine della gara, negli spogliatoi; prima infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale".

Bologna nei guai: squalificato Tedesco, inibito Saputo

Un referto disastroso per il Bologna che, oltre alla stangata per Tedesco, dovrà fare i conti anche con l'inibizione del presidente del Bologna Joey Saputo. Il Giudice Sprtivo lo ha inibito fino al 30 settembre 2026 "per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto agli Ufficiali di gara un'espressione gravemente offensiva, reiterando tale atteggiamento nel tunnel che adduce agli spogliatoi". Diverse multe anche per quanto riguardano i vari club. La più alta è stata comminata al Venezia per 4mila euro. Poi 3mila per il Milan, 2mila per la Roma, 1.5mila per Bologna e Genoa.

Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo

È stato pubblicato anche il referto del Giudice Sportivo del campionato di Serie B dopo la terza giornata. È stata comminata la squalifica di una giornata per il difensore dell'Arezzo Julian Illanes Minucci e per il centrocampista del Benevento Antonio Prisco, entrambi espulsi durante le rispettive partite contro Verona e Ascoli. Multe di 4000 euro ai danni di Avellino, Modena e Palermo, 3000 all'Arezzo, 2000 al Palermo