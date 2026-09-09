Tutti gli arbitri per la quarta giornata di Serie A: Lazio-Milan a Marcenaro

Venezia-Fiorentina, venerdì 11 settembre alle 20:45, aprirà la quarta giornata di Serie A. Sarà il debutto, o meglio il ritorno, di Vanoli sulla panchina della Viola dopo l'esonero di Grosso. Al Penzo arbitrerà Fourneau, designato per l'occasione. Infatti sono ufficiali tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato: a Marcenaro Lazio-Milan, Maresca per Torino-Roma. De seguito le date e gli orari delle partite con gli arbitri scelti.