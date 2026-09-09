Tutti gli arbitri per la quarta giornata di Serie A: Lazio-Milan a Marcenaro
Venezia-Fiorentina, venerdì 11 settembre alle 20:45, aprirà la quarta giornata di Serie A. Sarà il debutto, o meglio il ritorno, di Vanoli sulla panchina della Viola dopo l'esonero di Grosso. Al Penzo arbitrerà Fourneau, designato per l'occasione. Infatti sono ufficiali tutte le designazioni arbitrali per la prossima giornata di campionato: a Marcenaro Lazio-Milan, Maresca per Torino-Roma. De seguito le date e gli orari delle partite con gli arbitri scelti.
Gli arbitri della quarta giornata
13/09 Venezia - Fiorentina (11/09, ore 20.45) arbitro: Fourneau di Roma
Genoa - Frosinone (12/09, ore 15) arbitro: Rapuano di Rimini
Lazio - Milan (12/09, ore 18) arbitro: Marcenaro di Genova
Atalanta - Cagliari (12/09, ore 20.45) arbitro: Arena di Torre del Greco
Lecce - Monza (13/09, ore 15) arbitro: Crezzini di Siena
Napoli - Bologna (13/09, ore 18) arbitro: Bonacina di Bergamo
Sassuolo - Juventus (13/09, ore 20.45) arbitro: Sacchi di Macerata
Como - Parma (14/09, ore 18.30) arbitro: Mucera di Palermo
Torino - Roma (14/09, ore 18.30) arbitro: Maresca di Napoli
Inter - Udinese (14/09, ore 20.45) arbitro: Pairetto di Nichelino
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