Dove vedere Venezia-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario

Inizia il Vanoli bis . Dopo l'esonero di Fabio Grosso , arrivato a margine della sconfitta interna con il Torino, la Fiorentina ha scelto di puntare nuovamente sull'ex allenatore del Torino, proprio come accaduto nella passata stagione. L'avversario di turno è il Venezia di Giovanni Stroppa, neopromosso in Serie A e ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La viola, dal canto suo, deve interrompere immediatamente la striscia negativa che ha caratterizzato questo avvio.

Dove vedere Venezia-Fiorentina in diretta tv

Venezia-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Venezia-Fiorentina, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.