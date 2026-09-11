Dove vedere Venezia-Fiorentina in tv? Dazn o Sky, orario
Inizia il Vanoli bis. Dopo l'esonero di Fabio Grosso, arrivato a margine della sconfitta interna con il Torino, la Fiorentina ha scelto di puntare nuovamente sull'ex allenatore del Torino, proprio come accaduto nella passata stagione. L'avversario di turno è il Venezia di Giovanni Stroppa, neopromosso in Serie A e ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato. La viola, dal canto suo, deve interrompere immediatamente la striscia negativa che ha caratterizzato questo avvio.
Venezia-Fiorentina, l'orario
La quarta giornata del campionato di Serie A si aprirà oggi, venerdì 11 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Pier Luigi Penzo" di Venezia, dove l'undici di Stroppa ospiterà la nuova Fiorentina di Vanoli. A dirigere l'incontro sarà il Sig. Fourneau della sezione di Roma.
Dove vedere Venezia-Fiorentina in diretta tv
Venezia-Fiorentina sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Venezia-Fiorentina, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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