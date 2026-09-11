Totti: "Inter squadra da battere. Ma con questa Roma tutto è possibile"

Francesco Totti è tornato a parlare della sua Roma e lo ha fatto toccando diversi argomenti legati alla squadra di Gian Piero Gasperini . L'occasione è stata la tappa romana del World Legends Padel Tour, al Due Ponti Sporting Club, dove l'ex capitano giallorosso ha commentato il momento della formazione capitolina, reduce dal pareggio contro il Fenerbahce .

Le parole di Totti sulla Roma e non solo

Proprio sul risultato della partita di Champions League, Totti ha mantenuto un atteggiamento positivo, pur riconoscendo che resta qualche rimpianto: "È un punto, sperando che possa servire alla classifica finale. Meglio uno che zero, vediamo". L'avvio di stagione della Roma, invece, ha sorpreso anche lui: "Non me lo aspettavo io, non se lo aspettava nessuno. Siamo partiti col piede sull'acceleratore, spero che possa continuare così. Il campionato è lungo, la Champions è un campionato a parte. Quando si arriverà a febbraio o marzo si tireranno le somme".