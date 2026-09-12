Dove vedere Genoa-Frosinone in tv? Dazn o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sul match di Serie A: le probabili formazioni

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Pubblicato il 12.09.2026, 09:08 (Aggiornato il 12.09.2026, 09:17)

Serie AGenoaFrosinone

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Genoa-Frosinone apre il sabato della quarta giornata di Serie A: i rossoblù guidati da Daniele De Rossi sono ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato mentre gli uomini di Alvini arrivano da due gioie consecutive contro Fiorentina e Venezia.

Genoa-Frosinone, l'orario

Genoa-Frosinone andrà in scena oggi, sabato 12 settembre, alle ore 15 allo stadio Ferraris di Genova, dove l'undici di De Rossi ospiterà gli uomini di Alvini. A dirigere l'incontro sarà il Sig. Rapuano della sezione di Rimini.

Dove vedere Genoa-Frosinone in diretta tv

Genoa-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Genoa-Frosinone, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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