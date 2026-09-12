Dove vedere Lazio-Milan in tv? Dazn o Sky, orario
Lazio-Milan è la sfida di cartello del sabato della quarta giornata di Serie A: i biancocelesti di Gennaro Gattuso guidano la classifica insieme a Roma e Inter con nove punti ottenuti in tre turni, solo due lunghezze più dietro invece gli uomini di Amorim, che invece ne hanno sette.
Lazio-Milan, l'orario
Lazio-Milan andrà in scena oggi, sabato 12 settembre, alle ore 18 allo stadio Olimpico di Roma, dove l'undici di Gattuso ospiterà la squadra di Amorim. A dirigere l'incontro sarà il Sig. Mercenaro della sezione di Genova.
Dove vedere Lazio-Milan in diretta tv
Lazio-Milan sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lazio-Milan, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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