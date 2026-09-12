Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

Atalanta-Cagliari chiude il sabato della quarta giornata di Serie A : entrambe le squadre arrivano alla partita con sei punti ottenuti in tre partite, frutto di due vittorie e una sconfitta. I bergamaschi di Maurizio Sarri hanni vinto contro Sassuolo e Bologna, cadendo in casa della Roma, mentre i sardi di Fabio Pisacane si sono imposti

Dove vedere Atalanta-Cagliari in diretta tv

Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Atalanta-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.