Dove vedere Atalanta-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario
Atalanta-Cagliari chiude il sabato della quarta giornata di Serie A: entrambe le squadre arrivano alla partita con sei punti ottenuti in tre partite, frutto di due vittorie e una sconfitta. I bergamaschi di Maurizio Sarri hanni vinto contro Sassuolo e Bologna, cadendo in casa della Roma, mentre i sardi di Fabio Pisacane si sono imposti
Atalanta-Cagliari, l'orario
Atalanta-Cagliari andrà in scena oggi, sabato 12 settembre, alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Il direttore di gara sarà Arena della sezione di Torre del Greco.
Dove vedere Atalanta-Cagliari in diretta tv
Atalanta-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su DAZN e su Sky Sport, ai canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 251, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Atalanta-Cagliari, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NowTV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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