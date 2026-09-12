Serie A
sabato 12 settembre 2026
Stadio Olimpico
1 - 0
15' 1° tempo
- M. Cancellieri, 10' (ass. : M. Zaccagni)
Serie A
sabato 12 settembre 2026
Stadio Olimpico
Arbitro Matteo Marcenaro
Arbitro Matteo Marcenaro
1 - 0
15' 1° tempo
Lazio-Milan diretta Serie A: segui la sfida tra Gattuso e Amorim LIVE
Dopo un avvio caratterizzato da tre vittorie in altrettante partite, la Lazio ospita il Milan, a sua volta imbattuto. In uno stadio Olimpico semi-deserto a causa della protesta dei tifosi, Gennaro Gattuso sfida il proprio passato. Segui la sfida valida per la quarta giornata di Serie A sul CorriereDelloSport.it: aggiornamenti in tempo reale.
18:11
10' - Cancellieri porta avanti la Lazio
Lazio avanti! Nuno Tavares in conduzione sulla trequarti offensiva, poi l'apertura per Zaccagni, che mette dentro per Cancellieri, letale da pochi passi. Morbida la marcatura di Estupinan nell'occasione.
18:09
7' - Noslin si divora il gol del vantaggio
Bella combinazione della Lazio sull'out di destra, che porta Noslin a tu per tu con Maignan, graziato dall'attaccante della Lazio. Conclusione debole e centrale da ottima posizione.
18:07
5' - Risponde la Lazio, Maignan ferma Zaccagni
Imbucata per Zaccagni, che da posizione laterale calcia con il destro e costringe Maignan all'intervento a mano aperta. Reazione immediata della Lazio.
18:05
3' - Mandas salva su Chukwueze
Sugli sviluppi del primo corner del match, Chukwueze impegna Mandas, che respinge lateralmente il colpo di testa.
18:02
Lazio-Milan, inizia la partita
Partiti! È cominciata Lazio-Milan, sfida valevole per la quarta giornata del campionato di Serie A. Primo possesso di marca biancoceleste.
17:57
Squadre in campo all'Olimpico
Lazio e Milan fanno il loro ingresso sul terreno di gioco dell'Olimpico. Manca sempre meno al fischio d'inizio del match.
17:52
Lazio, che entusiasmo prima del Milan: squadra accompagnata dai tifosi all'Olimpico, ecco le immagini
Prosegue la protesta dei supporters biancocelesti, che non saranno presenti allo stadio ma hanno comunque voluto mostrare il loro supporto a Gattuso e ai giocatori dopo l'ottimo avvio di stagione.
17:47
Milan, Cardinale presente a bordocampo
C'è anche il presidente rossonero Gerry Cardinale sul prato dell'Olimpico, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Lazio-Milan.
17:38
Serie A, la classifica aggiornata
Lazio a punteggio pieno, Milan a quota 7 dopo il pari incassato in extremis a Torino contro la Juve. Intanto, è già ampiamente iniziata la quarta giornata di Serie A. LA CLASSIFICA AGGIORNATA
17:33
Amorim: "Importante essere chiari con i giocatori"
Queste le parole di Ruben Amorim: "Una delle cose importanti è essere chiari con i giocatori, così come con i giornalisti. Loftus-Cheek titolare? Ha tutte le caratteristiche per essere determinante, ha tutto per esserlo per tutti i 90 minuti, non a fiammate. Rabiot? Lui a differenza di Musah controlla di più il gioco, soprattutto in alcune fasi della partita, anche se per corsa è un giocatore che può arrivare anche sulla trequarti, in quella zona di campo. Può essere molto importante avere lui insieme a Loftus-Cheek e Cisse per fornire più palloni a Ramos davanti".
17:29
Gattuso su Nuno Tavares: "Giocatore da Real Madrid"
Riflettori puntati sulla fascia sinistra della Lazio: "Nuno è un giocatore da Real Madrid... Sono venuti a mancare i genitori, gli hanno lasciato 100 milioni e in cinque anni se li è fumati... La sua carriera è questa. Poi penso che sia un giocatore da Real Madrid, destro, sinistro... È un giocatore particolare, ha bisogno di un po' di recupero dopo la partita, in una squadra puoi permetterti al massimo due come lui. È un ragazzo educato per bene e bisogna entrargli nella testa e fargli capire, poi lui lo sa che ha talento ed è un giocatore fortissimo. Poteva fare 10-12 anni nel Real Madrid per le qualità che ha".
17:26
Gattuso: "Se oggi c'è più entusiasmo, è merito dei ragazzi"
Parola a Gattuso, intercettato dai microfoni di Dazn: "Leggo e sento poco, siamo concentrati sul lavoro. Ho costruito una carriera, poi avevo dei campioni vicino a me. Ringrazio Amorim per i complimenti. La passione, quello che è successo oggi, è merito dei ragazzi. Siamo partiti e siamo usciti al primo turno di Coppa Italia. Se oggi c'è un po' di entusiasmo in più, è solo merito dei ragazzi. Il Milan? L'abbiamo analizzato, l'abbiamo vista, si difendono con una linea di cinque e si schiacciano, poi possono far male quando ripartono. Sono pericolosi, c'è Chukwueze che spesso rientra e mette dentro il pallone con 4-5 giocatori in area. Vogliono provare a fare delle robe, a tratti sono aggressivi a tratti un po' meno. Noi vogliamo fare la nostra partita, rispetto per loro, ma se facciamo le cose che dobbiamo fare sarà una bella partita".
17:23
Lazio, la carica dei tifosi a Formello: cosa è successo prima della partenza per l'Olimpico
Come previsto, i tifosi della Lazio non saranno presenti all'interno dello stadio, ma si sono recati in massa, rispondendo all'invito dei gruppi organizzati, all'esterno delle mura di Formello per far sentire la loro vicinanza alla squadra e caricarla in vista del big match odierno. Intorno alle 16:10 hanno lasciato il Training Center e hanno scortato con gli scooter il bus della squadra di Gattuso verso Ponte Milvio.
17:21
Provstgaard: "Sutalo titolare? Ci siamo allenati tutta la settimana insieme"
Queste le parole del difensore biancoceleste a Dazn: "Con Sutalo parliamo spesso, ci siamo allenati tutta la settimana insieme, siamo pronti a giocare insieme. Sempre difficile giocare nello stadio un po' vuoto, sappiamo qual è la situazione, ci siamo abituati e la situazione è così".
17:16
Rabiot a Dazn: "Centrocampista o trequartista? Mi alleno facendo i due ruoli"
Così Adrien Rabiot nel pregara: "Amorim? Abbiamo parlato della mia posizione in campo quando sono arrivato, sia da trequartista sia da centrocampista. Mi alleno facendo i due ruoli, alternando. Poi dipende da come mi vuole far giocare il weekend, poi durante la settimana facciamo più l'uno o l'altro. Poi dipende di cosa ha bisogno la squadra, se a centrocampo o più in alto in campo. A Torino ho fatto un po' meno, anche legato ad una condizione fisica che devo migliorare. Cerco sempre di fare tutto quello che mi chiede il mister, poi oggi gioco con Modric a centrocampo, in una posizione che conosco meglio. L'aspetto individuale conta poco, cercheremo di fare bene come squadra".
17:08
La formazione ufficiale della Lazio: Pinamonti in panchina
Le scelte ufficiali di Gattuso:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Noslin, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
16:57
Le scelte ufficiali di Amorim
Ecco la formazione ufficiale del Milan:
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek, Cisse; Ramos. Allenatore: Amorim.
16:53
Forfait di Doekhi in casa Lazio: salta il Milan
Brutte notizie per la Lazio alla vigilia della sfida contro il Milan. Danilho Doekhi è stato operato alla mano sinistra in seguito a una frattura e non sarà quindi a disposizione di Gennaro Gattuso per il prossimo impegno di campionato. A rendere note le condizioni del difensore è stato direttamente il club biancoceleste, attraverso una nota inserita nel comunicato relativo alla lista dei convocati per Lazio-Milan. IL REPORT MEDICO DI DOEKHI
16:41
Dove vedere Lazio-Milan
Ecco tutte le info utili per seguire il big match odierno in diretta tv e live in streaming. DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
16:37
Le probabili scelte di Gattuso e Amorim
A breve le formazioni ufficiali di Lazio-Milan. Queste le probabili scelte dei due allenatori:
LAZIO (4-3-3): Mandas; Floriani, Sutalo, Provstgaard, Nuno Tavares; Frattesi, Belahyane, Taylor; Cancellieri, Pinamonti, Zaccagni. Allenatore: Gattuso.
MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlovic; Chukwueze, Modric, Musah, Estupinan; Rabiot, Cisse; Ramos. Allenatore: Amorim.
16:32
Lazio-Milan, manca sempre meno al calcio d'inizio
La partita tra Lazio e Milan avrà inizio alle ore 18 allo stadio Olimpico, teatro del confronto che vale la quarta giornata del campionato di Serie A.
Stadio Olimpico - Roma
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