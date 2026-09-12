Genoa-Frosinone, ecco il primo rigore del campionato: Colombo lo sbaglia

Il primo calcio di rigore della Serie A 2026/27 arriva soltanto alla quarta giornata. Per vedere un arbitro indicare il dischetto è stato necessario attendere il 44' di Genoa-Frosinone, sfida che in quel momento vedeva i ciociari avanti grazie alla rete realizzata da K’vernadze al 14'. L'episodio nasce quando il Genoa protesta per un possibile tocco di mano di Cittadini sulla conclusione di Baldanzi. L'azione viene inizialmente lasciata proseguire, ma il VAR richiama l'arbitro Rapuano al monitor.

Primo rigore della Serie A 2026/27 dopo la On Field Review

Arriva così anche la prima On Field Review di questo campionato. Dopo aver rivisto le immagini, il direttore di gara cambia la propria decisione e assegna il calcio di rigore al Genoa. Un episodio che diventa subito una curiosità statistica: nelle prime tre giornate e per quasi tutto il primo tempo della quarta non era stato ancora concesso neppure un rigore in Serie A. Sul dischetto si presenta Lorenzo Colombo, con la possibilità di riportare immediatamente il Genoa in parità. L'attaccante riesce a spiazzare Palmisani, ma il suo tiro termina fuori dalla porta.