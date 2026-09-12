Vasquez salva il Genoa: col Frosinone per De Rossi è solo 1-1. Alvini, la sua squadra è uno show

Eppur si muove. Il Genoa conquista il primo - faticosissimo - punto in campionato e lascia l'ultimo posto, dove ora a quota zero c'è solo il Venezia. Il Frosinone, invece, si dimostra una delle realtà più belle di questo campionato: sette punti in quattro partite, gioco propositivo e un allenatore, Alvini, troppo spesso sottovalutato. A Marassi finisce 1-1 ma se c'è una squadra che va più vicina alla vittoria è proprio il Frosinone: passa in vantaggio, soffre quando deve e nel finale sfiora pure la vittoria. Il primo gol è di Kvernadze nel primo tempo, nella ripresa Vasquez pareggia i conti (nel finale viene anche espulso per doppio giallo), in mezzo c'è il rigore sbagliato da Colombo. Un momento, a suo modo, storico: dopo 31 partite senza alcun rigore in serie A, nella sfida della quarta giornata di campionato a Marassi tra Genoa e Frosinone è stato assegnato il primo penalty stagionale. Un tocco di mano in area di Cittadini su tiro di Baldanzi ha portato al controllo Var e l'arbitro ha Rapuano ha assegnato il rigore. Dal dischetto, Colombo ha spiazzato il portiere ma ha aperto troppo il piattone spedendo il pallone fuori.

Genoa, decisivo Marassi La partita inizia con otto minuti di ritardo per un problema tecnico a microfoni e auricolari, con problemi di collegamento tra arbitro, assistenti e quarto uomo. Marassi, con 29305 spettatori di cui 26271 abbonati, cerca di spingere il Genoa alla prima vittoria stagionale ma, complice anche la pressione, l'approccio non è dei migliori. Viene prima annullato un gol al Genoa per fuorigioco (era stato Baldanzi a segnare), poi la squadra di Alvini macina gioco. E al 14' passa in vantaggio: Kvernadze riceve palla da Schmid, supera Marcandalli e pesca l'angolino con il destro. Il Genoa prova subito a reagire, ma Baldanzi al 22' si divora colpevolmente il pari a tu per tu con Palmisani. Dopo il rigore sbagliato da Colombo De Rossi si fa sentire nello spogliatoio e alla ripresa Marassi spinge e sostiene la squadra.