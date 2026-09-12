A Sarri non basta Scamacca, Atalanta ancora ko: Mendy e Maldini fanno sognare il Cagliari

BERGAMO - Serata amara alla 'New Balace Arena' per l'Atalanta di Maurizio Sarri che, dopo il ko incassato contro la Roma all'Olimpico , perde la sua seconda partita di fila in Serie A, battuta 2-1 a domicilio in uno degli anticipi della quarta giornata da un Cagliari che invece sogna dopo un avvio di campionato da record : solo nelle stagioni 1969/70 (anno dello Scudetto) e 1970/71 i sardi erano riusciti a centrare tre successi nelle prime quattro gare. Nel corso del match i tifosi di casa hanno preso di mira l'ormai ex De Roon (passato alla Roma dell'ex tecnico nerazzurro Gasperini ), al quale hanno dedicato uno striscione e diversi cori .

Sarri lancia Kessie e Rowe, Pisacane si affida a Romano

Senza lo squalificato Gaetano è Kessie (alla prima da titolare dopo il suo ritorno a Bergamo) il regista scelto da Sarri nel suo 4-3-3 d'ordinanza, mentre davanti tocca a De Ketelaere, Scamacca e al nuovo arrivato Rowe (al debutto in nerazzurro) formare il tridente (inizialmente fuori Krstovic e Raspadori). Out Idrissi, Nzola, l'ancora convalescente Trepy (che circa un mese fa ha rischiato di morire annegato in una piscina) e Felici (reduce dalla rottura del crociato) tra gli ospiti di Pisacane (4-1-4-1), che si affida a Mendy come punta centrale con l'ex di serata Daniel Maldini a supporto (Kevin Carlos in panchina), mentre in mediana c'è Winks a far coppia con il futuro azzurro Romano e in difesa viene confermato Deiola.

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