Dove vedere Napoli-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario
Il Napoli di Massimiliano Allegri ospita il Bologna di Domenico Tedesco in occasione della quarta giornata della Serie A 2026/27. Tre sconfitte consecutive alle spalle per gli azzurri, tra campionato e Champions, mentre gli emiliani hanno portato a casa appena un punto nelle prime tre apparizioni stagionali. Tedesco, oggi squalificato, va a caccia della prima vittoria sulla panchina rossoblù.
Napoli-Bologna, l'orario
Napoli-Bologna andrà in scena oggi, domenica 13 settembre, alle ore 18 allo stadio "Diego Armando Maradona". A dirigere l'incontro sarà il Sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.
Dove vedere Napoli-Bologna in diretta tv
Napoli-Bologna sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport e su NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Napoli-Bologna, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS