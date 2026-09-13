Dove vedere Napoli-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Il Napoli di Massimiliano Allegri ospita il Bologna di Domenico Tedesco in occasione della quarta giornata della Serie A 2026/27 . Tre sconfitte consecutive alle spalle per gli azzurri, tra campionato e Champions, mentre gli emiliani hanno portato a casa appena un punto nelle prime tre apparizioni stagionali. Tedesco, oggi squalificato, va a caccia della prima vittoria sulla panchina rossoblù.

Dove vedere Napoli-Bologna in diretta tv

Napoli-Bologna sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport e su NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Napoli-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.