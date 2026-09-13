Dove vedere Napoli-Bologna in tv? Dazn o Sky, orario

Archiviata la sconfitta all'esordio in Champions League, la squadra di Allegri va a caccia della seconda vittoria stagionale: le probabili formazioni

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Pubblicato il 13.09.2026, 09:22 (Aggiornato il 13.09.2026, 09:32)

Serie AnapoliBologna

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Il Napoli di Massimiliano Allegri ospita il Bologna di Domenico Tedesco in occasione della quarta giornata della Serie A 2026/27. Tre sconfitte consecutive alle spalle per gli azzurri, tra campionato e Champions, mentre gli emiliani hanno portato a casa appena un punto nelle prime tre apparizioni stagionali. Tedesco, oggi squalificato, va a caccia della prima vittoria sulla panchina rossoblù.

Napoli-Bologna, l'orario

Napoli-Bologna andrà in scena oggi, domenica 13 settembre, alle ore 18 allo stadio "Diego Armando Maradona". A dirigere l'incontro sarà il Sig. Kevin Bonacina della sezione di Bergamo.

Dove vedere Napoli-Bologna in diretta tv

Napoli-Bologna sarà trasmessa, previo abbonamento, in diretta tv su DAZN e in co-esclusiva sui canali Sky Sport e su NOW. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Napoli-Bologna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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