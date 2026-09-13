Dove vedere Sassuolo-Juve in tv? Dazn o Sky, orario
Il programma della quarta giornata di Serie A propone la sfida tra il Sassuolo di Alberto Aquilani e la Juventus di Luciano Spalletti, reduci rispettivamente dai pareggi con Bologna e Milan. Neroverdi bravi a muoversi nel mercato estivo tra gioventù ed esperienza, confermando parte del blocco dello scorso anno, mentre i bianconeri devono fare i conti con numerosi infortuni, che hanno letteralmente falcidiato la rosa della Vecchia Signora. L'ultimo, in ordine cronologico, riguarda capitan Locatelli, che tornerà a disposizione solo nel 2027. Vincere, però, resta l'unica cosa che conta.
Sassuolo-Juve, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 13 settembre, alle ore 20:45 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia, teatro del confronto tra il Sassuolo di Alberto Aquilani e la Juventus di Luciano Spalletti. Direzione di gara affidata al Sig. Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata.
Dove vedere Sassuolo-Juve in diretta tv
Sassuolo-Juve sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Sassuolo-Juve, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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