Dove vedere Lecce-Monza in tv? Dazn o Sky, orario

Il Monza di Ivan Juric fa visita al Lecce di Eusebio Di Francesco in occasione della quarta giornata del campionato di Serie A . Squadre divise da due punti in classifica , con i salentini a quota 3 e brianzoli con un solo punto all'attivo. Buono, invece, il percorso dei biancorossi in Coppa Italia, come testimoniano le vittorie contro Avellino e Torino.

Dove vedere Lecce-Monza in diretta tv

Lecce-Monza sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Lecce-Monza, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.