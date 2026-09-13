Dove vedere Lecce-Monza in tv? Dazn o Sky, orario
Il Monza di Ivan Juric fa visita al Lecce di Eusebio Di Francesco in occasione della quarta giornata del campionato di Serie A. Squadre divise da due punti in classifica, con i salentini a quota 3 e brianzoli con un solo punto all'attivo. Buono, invece, il percorso dei biancorossi in Coppa Italia, come testimoniano le vittorie contro Avellino e Torino.
Lecce-Monza, l'orario
Lecce-Monza andrà in scena oggi, domenica 13 settembre, alle ore 15 allo stadio "Via del Mare". L'arbitro del match sarà Valerio Crezzini della sezione di Siena.
Dove vedere Lecce-Monza in diretta tv
Lecce-Monza sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Lecce-Monza, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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