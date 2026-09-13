Napoli-Bologna diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Tedesco LIVE

Napoli-Bologna , a voi. Al Maradona azzurri e rossoblù si sfidano nella gara valida per la quarta giornata di Serie A . Gli uomini di Allegri vanno a caccia del primo successo stagionale davanti ai propri tifosi per voltare pagina dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Champions League (stop in casa contro Como e Arsenal intervallati dalla rocambolesca battuta d'arresto a San Siro contro l'Inter). Reduce dal pari al Dall'Ara contro il Sassuolo, a margine del ko interno con la Lazio e di quello in trasferta contro l'Atalanta, l'undici allenato da Tedesco (squalificato, in panchina ci sarà il suo vice Tarozzi) va invece a caccia di continuità e brama il colpaccio. Segui la partita in diretta su CorrieredelloSport.it : aggiornamenti in tempo reale.

Allegri ai microfoni di DAZN prima della partita: "Nel calcioo ci sono momenti in cui le cose vanno bene, altri in cui vanno male. Dobbiamo giocare meglio rispetto alle gare precedenti. Troppo riduttivo dire che con l' Inter siamo saliti, con l'Arsenal no. Dipende anche dall'avversario. Abbiamo sempre cercato di fare una gara aggressiva. Per noi l'importante è cercare di vincere attraverso una grande prestazione. Veniamo da tre sconfitte, ora dobbiamo vincere la prima in casa e vedere le cose in altro modo. Vergara? Dovevo scegliere tra lui e Lang, speriamo di averla indovinata".

17:32

Bologna, Di Vaio: "Skorupski in panchina perché ha fatto un ritardo"

Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, ai microfoni di DAZN: "Tenere alto il livello cedendo giocatori è complicato, ma non siamo gli unici. Ora la cosa più difficile è trovare l'identità nuova: il mister vuole fare un calcio diverso rispetto al recente passato. Un processo che non si completa in maniera svelta, ci vuole pazienza. Sono però arrivati giocatori importanti, come Theate, Mbangula, dobbiamo trovare un'idea comune. Essere intensi sarà molto importante, anche se con questo caldo non è molto facile. Ma la squadra si sta allenando bene. Su Piccoli abbiamo fatto un investimento importante perché non ha ancora espresso le proprie potenzialità, le ha fatte intravedere, può confermarsi in doppia cifra per molti anni. Abbiamo scelto lui dopo la partenza di Castro in quanto italiano e conosce bene il campionato. Skorupski? Niente di particolare. Ha fatto ritardo alla riunione tecnica. C'è un regolamento condiviso, il ritardo gli è costata la panchina. Lo sa e lo ha accettato".

17:25

Bologna, Theate: "Il mister fa un lavoro incredibile. Dobbiamo continuare a lavorare così"

Theate ai microfoni di DAZN: "Per me è importante restare calmi. Lavoriamo bene con il mister, fa un lavoro incredibile. Dobbiamo avere la fiducia di giocare ancora e ancora le stesse giocate. Ora però servono punti. Vogliamo mostrare di crescere ogni partita. Hojlund? Un calciatore forte, a Francoforte ho giocato con suo fratello. Sono in transizione sono forti. Proviamo a fare il meglio possibile".

17:23

Napoli, Gilmour: "Dobbiamo rialzarci subito"

Gilmour ai microfoni di DAZN prima di Napoli-Bologna: "Dobbiamo rialzarci subito, fortunatamente le partite arrivano velocemente, dobbiamo tornare subito a fare i tre punti. Dobbiamo migliorare nella gestione del pallone, riuscire a giocare bene tecnicamente. Può essere la chiave".

17:21

Milinkovic-Savic confermato in porta

Allegri ha confermato in porta Milinkovic-Savic, dopo l'infortunio accusato da Meret nella sfida di Champions League contro l'Arsenal.

17:08

Allegri, la chiave è Politano

In un momento in cui i nervi rischiano di saltare tra sconfitte, infortuni e l'inevitabile pressione di dover invertire al più presto il trend, servono equilibrio e un equilibratore. Un uomo in grado di garantire adeguata copertura a destra, rinforzando la linea e trasformandola a cinque, ma anche di accelerare. LEGGI QUI

16:56

La formazione ufficiale del Bologna

BOLOGNA (4-3-3): Pessina; Holm, Heggem, Theate, Miranda; Pobega, Ferguson, Amondarain; Bernardeschi, Piccoli, Cambiaghi. A disposizione: Skorupski, Franceschelli, Helland, Moro, Mbangula, Casale, Libra, Odgaard, Enem, Alhassane, De Silvestri, Vitik.