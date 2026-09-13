Coulibaly e Tiago Gabriel trascinano il Lecce: tris al Monza, Di Francesco piega Juric

Gol, errori e tante emozioni a Lecce: giallorossi avanti 3-1 sul Monza

Primi 45' ricchi di emozioni allo stadio Via del Mare, dove il Lecce mette subito alle corde il Monza. I giallorossi passano in vantaggio già al 3’: corner battuto da Ilic e stacco imperioso di Coulibaly, che anticipa la difesa brianzola e firma l’1-0 salentino. Gli ospiti provano a reagire e un traversone di Mangas all'8' crea qualche apprensione alla retroguardia di mister Di Francesco, con Siebert che interviene di testa rischiando anche l’autogol. Il Lecce, però, continua a spingere e al 10’ trova il raddoppio, ancora sugli sviluppi di un calcio d’angolo di Ilic in versione assistman: questa volta è Tiago Gabriel a svettare in area e a battere Thiam di testa. Sotto di due reti, il Monza ha una grande occasione per dimezzare lo svantaggio al 17’. Robinson e Varela si trovano per due volte a tu per tu con Falcone dopo un errore di lettura della difesa leccese, ma il portiere giallorosso è decisivo con due interventi provvidenziali. Sul prosieguo dell'azione, anche Colpani va a un passo dal gol dell'1-2, ma Gallo è lucido e salva tutto sulla linea di porta. Il Monza preme sull'acceleratore e al 20’ accorcia le distanze: Birindelli mette un bel pallone in area e Mangas punisce il Lecce con una conclusione ravvicinata, trovando il suo primo gol in Italia. La partita si riapre ma la risposta del Lecce non si fa di certo attendere: un minuto più tardi infatti (21'), Veiga mette in mezzo un pallone rasoterra e Coulibaly si fa trovare pronto sotto porta, firmando la sua doppietta personale e riportando i salentini sul doppio vantaggio. Dopo il terzo gol, il Monza prova a riaprire nuovamente la gara al 31': Varela sfiora il gol di testa su cross di Mangas, mentre al 33’ è Robinson mandare la sfera di poco a lato. Due minuti più tardi (35') ci prova anche Colpani su calcio di punizione, ma Falcone si distende e respinge.