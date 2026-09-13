Serie A
domenica 13 settembre 2026
MAPEI Stadium - Città del Tricolore
20:45
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MAPEI Stadium - Città del Tricolore
Sassuolo-Juve diretta serie A: segui la sfida tra Aquilani e Spalletti live
La Juve, dopo il pari interno con il Milan, prova a tornare alla vittoria nella quarta giornata di campionato. Contro ha il Sassuolo di Aquilani, reduce da un pareggio con il Bologna. In particolare Spalletti deve cercare di rianimare un attacco che non sta funzionando a dovere, complici anche le numerose assenze. Segui la partita in diretta con noi.
19:26
Dove vederla
La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo sulla stessa DAZN.
Mapei Stadium - Reggio Emilia
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