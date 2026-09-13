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Sassuolo-Juve diretta serie A: segui la sfida tra Aquilani e Spalletti live

Quarta giornata di campionato: i bianconeri provano a tornare alla vittoria dopo il pari interno con il Milan

1 min

Pubblicato il 13.09.2026, 19:29

La Juve, dopo il pari interno con il Milan, prova a tornare alla vittoria nella quarta giornata di campionato. Contro ha il Sassuolo di Aquilani, reduce da un pareggio con il Bologna. In particolare Spalletti deve cercare di rianimare un attacco che non sta funzionando a dovere, complici anche le numerose assenze. Segui la partita in diretta con noi. 

19:26

Dove vederla

La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo sulla stessa DAZN.

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