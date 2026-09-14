Dove vedere Torino-Roma in tv? Dazn o Sky, orario

Il lunedì della quarta giornata di Serie A si apre a Torino , con la sfida tra i granata di Abate e la Roma di Gian Piero Gasperini. I padroni di casa sono reduci dal successo ottenuto in casa della Fiorentina nell'ultimo turno, mentre i giallorossi, a punteggio pieno in campionato, in settimana hanno pareggiato contro il Fenerbahce nella gara che ha sancito il ritorno in Champions League .

Dove vedere Torino-Roma in diretta tv

Torino-Roma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Torino-Roma, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.