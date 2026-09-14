Dove vedere Como-Parma in tv? Dazn o Sky, orario
Il lunedì della quarta giornata di Serie A si apre a Como, con la sfida tra la squadra di Fabrgas e il Parma di Cuesta. I padroni di casa, reduci dal successo all'esordio in Champions League contro il Lipsia, fanno l'esordio casalingo in campionato contro gli emiliani, che nell'ultimo turno hanno pareggiato contro il Monza.
Como-Parma, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, lunedì 14 settembre, alle ore 18:30 allo stadio "Sinigaglia" di Como. Il direttore di gara sarà Mucera della sezione di Palermo.
Dove vedere Como-Parma in diretta tv
Como-Parma sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Como-Parma, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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