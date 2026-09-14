Dove vedere Inter-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

La quarta giornata di Serie A si chiude a Milano. San Siro sarà il teatro della sfida tra l'Inter , che vuole proseguire il proprio percorso a punteggio pieno, e l'Udinese, che nell'ultimo turno ha perso in rimonta contro la Lazio. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta contro il Real Madrid in Champions League .

Dove vedere Inter-Udinese in diretta tv

Inter-Udinese sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inter-Udinese, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.