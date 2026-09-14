Moviola Napoli-Bologna: perché non c’è rigore su De Bruyne

Non complicata, ma comunque impegnativa, la sfida di Bonacina. L'arbitro ha tenuto la gara con buona autorità

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Pubblicato il 14.09.2026, 11:25

napoliBonacina

Non complicata ma comunque impegnativa la sfida di Bonacina, è stata una partita di livello, affatto scontata. L’arbitro di Cisano Bergamasco l’ha tenuta con buona autorità, fischi nella norma (25, la media della serie A è attualmente di 22.83) e un solo cartellino giallo. Coerente la gestione tecnica, un solo episodio in area (del Bologna) ben letto, con immediata comprensione da parte dei giocatori. 

Giusto non fischiare il rigore su De Bruyne

Partiamo da qui: in area rossoblù, De Bruyne va giù dopo un intervento sembra-to in contemporanea di Theate e Pobega. In realtà, è con quest’ultimo che arriva il contatto, ma dopo che il giocatore del Bologna ha chiaramente toccato il pallone, lo scontro rientra nella dinamica dell’azione, corretto consideralo non punibile. 

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Un solo ammonito, positiva la direzione di gara

E’ servito il SAOT, invece, per annullare la rete di Theate: al momento della punizione battuta da Ferguson, infatti, il giocatore belga è con la spalla sinistra oltre la linea difensiva del Napoli, fissata da Spinazzola, penultimo difendente. 

REGOLARE

Solo per certificare ciò che era evidente anche live: regolare la rete di Lobotka, Favasuli (che metterà al centro) è in gioco sul passaggio di De Bruyne. 
DISCIPLINARE 
Un solo ammonito, Amondarain che entra in ritardo su Rrahmani. 
VAR: Maggioni: 6. Vede col Saot Theate in offside.

 

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