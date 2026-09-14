Moviola Napoli-Bologna: perché non c’è rigore su De Bruyne

Non complicata ma comunque impegnativa la sfida di Bonacina, è stata una partita di livello, affatto scontata. L’arbitro di Cisano Bergamasco l’ha tenuta con buona autorità, fischi nella norma (25, la media della serie A è attualmente di 22.83) e un solo cartellino giallo. Coerente la gestione tecnica, un solo episodio in area (del Bologna) ben letto, con immediata comprensione da parte dei giocatori.