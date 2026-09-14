Ramon e Kaiki lanciano il Como: al Parma non basta un gol di Romero

Il Como spinge e sblocca con Ramon

Inizio coraggioso del Parma, che prova a distendersi in attacco e crea due pericoli: prima con Britschgi e poi con Keita. Fabregas chiede ai suoi di alzare il ritmo e di salire nel pressing e gli effetti sono immediati: al decimo Nico Paz si accende e crea un pericolo alla difesa del Parma, poi è Kempf a staccare di testa su un corner di Baturina: palla alta sopra la traversa. Al 14' primo tentativo di Kean, che calcia debolmente tra le braccia di Corvi un pallone arrivato da Couto. L'azione dei padroni di casa diventa sempre più insistente. Al 18' Nico Paz calcia a colpo sicuro dal dischetto del rigore dopo un perfetto schema da corner, ma il suo tiro viene respinto a pochi centimetri dalla linea di porta da Diego Carlos. Al 21' ci prova anche Couto con un bolide dalla distanza, sul quale Corvi si distende e manda sul fondo. Dal corner arriva l'azione del meritato vantaggio: Valeri cicca un rinvio e favorisce Nico Paz; tiro a girare sul quale si avventa Ramon, che gira in rete alle spalle di Corvi. Il gol non rallenta l'azione dei lariani, che continuano ad aggredire i portatori di palla avversari, mettendo in seria difficoltà i portatori di palla gialloblù. Gli uomini di Cuesta soffrono, ma al 31' creano una palla gol: corner battuto da Sierro e stacco di testa di Diego Carlos, che spedisce il pallone a due passi dal palo. Il Como risponde con una girata di Kean, deviata in corner da Troilo. Il primo tempo sembra scivolare via senza emozioni, ma al 46' il Parma sfiora il pareggio: cross di Sierro e stacco di testa di Lontani, che da due passi manda sul fondo.

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Il Parma sfiora il pari, Kaiki raddoppia

Ad inizio ripresa il Parma prova a spingere e crea due potenziali occasioni con Lontani e Elphege. Fabregas corre ai ripari ed inserisce Caqueret e Jesus Rodriguez per Diao e Baturina; risponde Cuesta con Frigan per Toure. I padroni di casa provano a spingere, ma faticano a creare occasioni da gol, gli ospiti crescono. Cuesta inserisce David Romero e Bernabè, che costruiscono la più clamorosa palla gol della partita: il centrocampista serve Valeri che crossa in mezzo, Romero si inserisce e devia sul palo. Fabregas sostituisce Kean con Douvikas. Gli ospiti continuano a spingere con convinzione, il Como (che probabilmente inizia a pagare le fatiche europee), rallenta. L'unico tentativo dei padroni di casa è di Jesus Rodriguez, che prova un tiro, deviato in corner. Il Parma spinge, il Como si difende e riparte: a sette minuti dalla fine arriva il raddoppio: Bruno Kaiki, alla prima da titolare, insacca a porta vuota dopo un batti e ribatti all'interno dell'area di rigore gialloblù e un'uscita non perfetta di Corvi. Partita chiusa? Nemmeno per sogno: in pieno recupero Almqvist si invola sulla destra e serve Romero, che in girata insacca la sua prima rete in campionato. Un gol valido solo per le statistiche.

Como-Parma 2-1: cronaca, tabellino e statistiche