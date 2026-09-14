Torino-Roma diretta Serie A: segui la sfida tra Abate e Gasperini, il risultato LIVE

19:18

45' - Un minuto di recupero

Un solo giro d'orologio alla fine di questo primo tempo.

19:13

40' - GOL ROMA! SBLOCCA MALEN!

E negli ultimi minuti del primo tempo arriva il gol che sblocca la partita! errore difensivo del Torino in costruzione dal basso, Dybala ne approfitta e pesca lo scatto di Malen. L'olandese viene travolto da Perri e Comuzzo, ma da terra trova la deviazione decisiva che vale il gol, il suo sesto in questo inizio stagione.

19:10

37' - Gasperini si arrabbia a bordocampo

Tiro-cross di Molina che finisce decisamente fuori misura, Roma che negli ultimi minuti sta costruendo tanto ma calciando poco e in modo impreciso. E Gasperini se ne è accorto, infuriandosi a bordocampo dopo l'ultima azione giallorossa.

19:06

33' - Mandragora ci prova

Ed ecco il primo tiro nello specchio del Torino con Mandragora, ma Svilar si allunga e para facilmente.

19:05

32' - Vlasic ci prova, muro di Balerdi

Tentativo dalla distanza di Vlasic che non arriva al bersaglio, con Balerdi che fa muro e devia il pallone fuori. Fin qui ancora nessun tiro in porta dei granata, con Svilar raramente chiamato in causa.

19:01

29' - Roma sempre pericolosa

Continuano a spingere i giallorossi, Torino che resta schiacciato a difendersi dalle incursioni degli avversari. Dopo mezz'ora di gioco, però, il puntaggio è ancora bloccato.

18:56

23' - Malen segna ma è in fuorigioco

Assist perfetto di Dybala, Malen scatta e si ritrova a tu per tu con Perri, calcia e segna. Ma non c'è neanche il tempo di esultare: gol annullato per posizione di fuorigioco.

18:54

22' - Si accende Lulli ma Coco salva

Grandissimo spunto del classe 2007 Lulli, che supera due avversari in dribbling e sfonda in area provando un cross rasoterra. Interviene ancora Coco, con una deviazione decisiva.

18:50

17' - Conclusione da dimenticare di Soulé

Punizione Roma, schema di Dybala che serve Soulé al limite ma il suo tiro finisce altissimo. Tentativo da dimenticare ma ennesima dimostrazione di come la Roma stia prendendo pieno controllo di questa partita, mentre il Torino resta schiacciato nella propria metà campo.

18:46

13' - Ancora un tentativo di Malen

Scatta Soulé, la difesa del Torino si fa sorprendere ma riesce a bloccarlo, il pallone resta al limite dell'area e ci arriva di potenza Malen: l'olandese calcia subito ma il suo tiro viene murato da Coco.

18:43

11' - Malen pericoloso!

Prima occasione del match e non poteva che essere di Malen: l'attaccante olandese si tuffa di testa sul cross di Hermoso, il pallone sfiora la traversa. La Roma sta crescendo con il passare dei minuti, si alza sempre più la pressione.

18:38

6' - Gineitis ci prova, Balerdi chiude

Imbucata di Gineitis in area che prova a mettere un pallone velenoso in mezzo, interviene in scivolata Balerdi ed evita problemi mettendo fuori.

18:36

4' - Inizio partita ad alti ritmi

Si affrontano con aggressività e intensità il Torino e la Roma, subito a caccia del gol.

18:32

+++ 1' - Si parte, inizia Torino-Roma! +++

Fischia Maresca, primo pallone dei giallorossi: inizia Torino-Roma!

18:28

Torino e Roma in campo

Le due squadre fanno ora il loro ingresso in campo, tra pochi istanti il fischio d'inizio di Maresca.

18:20

Squadre negli spogliatoi, ci siamo

Le squadre sono già rientrate negli spogliatoi, dieci minuti al fischio d'inizio: ci siamo!

18:13

Balerdi entusiasta: "Sono ansioso di giocare"

"Sono felicissimo di essere qua alla Roma, mi hanno accolto benissimo. Sono ansioso di giocare. Io sono aggressivo. Mi piace. Sono qua per aiutare la squadra, darò il mio meglio. Voglio che la squadra vinca". Così un carichissimo Balerdi nel pre-partita, prima della suo debutto da titolare.

18:10

Le parole di Gasperini nel pre-partita

"Wesley ha preso una brutta botta e non ha recuperato bene, N'Dicka ha avuto un attacco influenzale e non è allo stadio. Castro? Sta facendo molto bene quando viene impegnato, è arrivato in buona condizione e da lui ci aspettiamo molto. È un ragazzo che merita ed ha grandi qualità. Tridente? La rosa è composta da più giocatori, anzi rispetto ad altre squadre siamo parecchi in meno. Però sono contento dei miei sei giocatori davanti, Pellegrini è tornato in gruppo, speriamo di essere sempre tutti a disposizione. Malen? All'esordio avevo già la sensazione di aver pescato un grande giocatore". Così Gasperini nel pre-partita.

18:05

Squadre in campo per il riscaldamento

Si riempe sempre di più l'Olimpico Grande Torino, intanto le due squadre sono sul terreno di gioco per il consueto riscaldamento pre-partita. Manca poco meno di mezz'ora al via.

17:59

Tutte le scelte di Abate e Gasperini: le formazioni

Gasperini senza turnover, ma con scelte obbligate su Wesley e N'Dicka, Abate rinuncia a Cacciamani dal 1'. Ecco tutte le scelte dei due tecnici per la sfida all'Olimpico Grande Torino.

17:50

Dybala sta bene e gioca: i motivi della decisione di Gasperini

Paulo Dybala contro il Torino gioca, eccome se gioca. Niente turnover, il messaggio di Gasperini è ormai chiarissimo: quando l’argentino sta bene, si mette in campo.

LEGGI TUTTO (a cura di Jacopo Aliprandi)

17:45

Roma, il Torino prima del big match contro l'Inter

Ultime due partite prima della sosta nazionali per i giallorossi di Gasperini, oggi impegnati con il Torino. Poi sabato 19 settembre il big match più atteso: la sfida contro l'Inter di Chivu, potenzialmente valevole per il primo posto in classifica prima della sosta.

17:40

Wesley parte dalla panchina, forfait per N'Dicka

I problemi muscolari non permetteranno a Wesley di partire dall'inizio, ma il brasiliano è almeno in panchina pronto a subentrare nel caso ci sia bisogno. Forfait totale, invece, per N'Dicka.

La panchina della Roma: De Marzi, Gollini, Rensch, Koulierakis, Pellegrini, Castro, De Roon, Koné, Wesley, Mora, Ghilardi.

17:36

Torino-Roma, meno di un'ora al fischio d'inizio

I primi tifosi stanno iniziando a raggiungere l'Olimpico Grande Torino, manca poco meno di un'ora al fischio d'inizio. Ecco curiosità e numeri sulla partita di oggi:

17:33

+++ Torino, la formazione ufficiale di Abate +++

TORINO (3-5-1-1): Perri; Comuzzo, Coco, Comert; Belghali, Gineitis, Mandragora, Fitz-Jim, Fortini, Vlasic; Simeone. Allenatore: Abate.

17:32

Prima da titolare per Balerdi, fuori anche Wesley

Confermati dunque i dubbi per Wesley, che non prenderà parte dall'inizio alla sfida contro il Torino. Prima da titolare per Balerdi, che si era messo in mostra in Champions League da subentrato nel finale.

17:30

+++ Roma, la formazione ufficiale di Gasperini +++

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Lulli, Pisilli, Cristante, Molina; Dybala, Soulé; Malen. Allenatore: Gasperini.

17:27

La Roma può prendersi il primo posto in solitaria

Dopo il pareggio della Lazio, e in attesa dell'Inter che giocherà più tardi, la Roma può portarsi al primo posto in solitaria. Ecco la classifica aggiornata prima della sfida a Torino: