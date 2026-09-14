Serie A
lunedì 14 settembre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
2 - 2
49' 2° tempo
- Carlos Augusto, 26'
- N. Barella, 35' (ass. : M. Thuram)
Serie A
lunedì 14 settembre 2026
Stadio Giuseppe Meazza
Arbitro Luca Pairetto
- J. Abankwah, 9' (ass. : U. Gómez)
- J. Ekkelenkamp, 16' (ass. : K. Davis)
Arbitro Luca Pairetto
2 - 2
49' 2° tempo
Inter-Udinese diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Runjaić, il risultato LIVE
Gara in corso a San Siro: l'Inter di Chivu sfida l'Udinese di Runjaic nella 4ª giornata di Serie A. Segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.
21:50
46' - Secondo tempo: riparte Inter-Udinese!
Comincia la seconda frazione di Inter-Udinese a San Siro.
21:33
45+2' - Fine primo tempo: Inter-Udinese 2-2!
Si chiude la prima frazione a San Siro: dopo essere andata sotto di due reti, l'Inter recupera l'Udinese grazie a Carlos Augusto e Barella. Nei friulani a segno Abankwah ed Ekkelenkamp.
21:32
45+1' - Barella ci prova su punizione
Punizione pericolosa di Barella deviata in angolo da Ebosse.
21:31
45' - Ammonizione per Davis
Fallo di Davis al limite dell'area su Zielinski: l'arbitro ammonisce l'attaccante dell'Udinese.
21:30
44' - Chance di testa per Akanji
Akanji gira di testa verso la porta dell'Udinese dopo un bel cross di Carlos Augusto: blocca Okoye.
21:27
41' - Mkhitaryan murato due volte
Il centrocampista armeno va due volte al tiro sugli sviluppi di un corner: la difesa dell'Udinese lo mura in entrambi i casi.
21:26
41' - Barella impegna Okoye
Tiro potente sul pirmo palo di Barella: Okoye devia in calcio d'angolo.
21:21
35' - Gol di Barella: Inter-Udinese 2-2!
Grande diagonale di Barella, bravo a battere Okoye da posizione defilata dopo essere anche caduto. L'Inter riacciuffa la partita a San Siro.
21:18
32' - Tentativo da fuori per Zielinski
Il centrocampista polacco ci prova dalla distanza con il destro: pallone che finisce lontano dallo specchio della porta.
21:14
28' - Girata pericolosa di Thuram
Girata pericolosa di Thuram su cross di Carlos Augusto: pallone sul fondo di qualche metro.
21:13
26' - Gol di Carlos Augusto: Inter-Udinese 1-2!
L'Inter accorcia le distanze grazie a un super gol di Carlos Augusto, che dalla lunga distanza trova il jolly con un mancino imparabile pr Okoye
21:05
19' - Espulso Kolarov in panchina
Kolarov espulso da Pairetto per proteste su segnalazione del quarto uomo.
21:02
16' - Gol di Ekkelenkamp: Inter-Udinese 0-2!
Diouf regala il pallone a Davis, che cross per Ekkelenkamp: il centrocampista dell'Udinese va al tiro di prima intenzione e batte Martinez, non perfetto.
21:00
14' - Okoye salva due volte su Thuram
Colpo di testa di Thuram parata da Okoye, che subito si ripete e si oppone sulla ribattuta ravvicinata dell'attaccante francese dell'Inter.
20:54
9' - Gol di Abankwah: Inter-Udinese 0-1!
L'Udinese passa in vantaggio a San Siro con Abankwah, che salta da solo in area su cross di Unai Gomez e batte Martinez di testa.
20:46
1' - Calcio d'inizio: al via Inter-Udinese!
Gara iniziata a San Siro: primo possesso per l'Udinese.
20:33
Barella: "Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni"
Barella: "Dalle sconfitte biosgna prendere qalcosa di positivo. Giocarsela a viso aperto al Bernabeu è quello che si aspettano tutti da qualche anno, dobbiamo limare qualche dettaglio. Il campionato è come una corsa a tappe, bisogna essere concentrati su tutte le partite. L'imperativo è cercare di vincere, abbiamo uno scudetto cucito sul petto e vogliamo renderla dura a chi vuole cercare di togliercelo. La concorrenza fa crescere tutti e ti fa rimanere sul pezzo. Quest'anno sono arrivati campioni che ci danno qualcosa in più. Siamo una squadra forte che vuole cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni".
20:28
Okoye: "Siamo qui per crescere"
Okoye: "Inter ha tanto qualità individuale, ma siamo preparati e non vediamo l'ora di giocare. Siamo qua per vincere e prendere punti. Ho preso esperienza in questi anni sotto Runjaic che mi ha aiutato tanto e voglio ancora crescere".
20:25
Baccin: "L'idea è di continuare con uno zoccolo duro di italiani"
Baccin: "Primi giorni sono stati un po' particolari da direttore sportivo, poi siamo tornati alla quotidianità. Ci aspettiamo di fare una grande partita e fare i tre punti, confermando lo spirito visto a Madrid ma con un epilogo possibilmente diverso. Rinnovi? Abbiamo iniziato colloqui sereni, nei prossimi mesi approfondiremo. Noi siamo contenti dei giocatori e i giocatori sono contenti di fare parte di un grande club. Ringrazio presidente e proprierà, c'è un lavoro di monitoraggio, siamo attivi in Italia e all'estero. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto uno zoccolo duro italiano, l'idea è di continuare".
20:14
Nani: "A inizio campionato tutti faticano"
Nani a Sky Sport: "A inizio campionato tutte le squadre faticano un pochino. Abbiamo fatto una competizione molto dura, è normale. Ma siamo confindenti, la pausa da un certo punto è benedetta. Oggi giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo. Jovanovic non è un vice Davis, è talentuoso e può giocare dietro le punte".
20:04
Serie A, la classifica prima di Inter-Udinese
Per vedere la classifica prima di Inter-Udinese, CLICCA QUI!
19:50
Inter-Udinese, le formazioni ufficiali
INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.
A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Martinez, Luis Henrique, Bonny, Jones, Pavard, Bisseck, Dimarco, Mosconi. All. Chivu
UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.
A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Chakvetadze, Vinciati, Jovanovic. All. Runjaic
19:44
Dove vedere Inter-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario
Per scoprire dove vedere Inter-Udinese in diretta tv e streaming, CLICCA QUI!
19:30
Manca sempre meno a Inter-Udinese!
Il calcio d'inizio di Inter-Udinese, match valido per la quarta giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45.
Stadio Meazza - Milano
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