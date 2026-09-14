Inter-Udinese diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Runjaić, il risultato LIVE

Barella: "Dalle sconfitte biosgna prendere qalcosa di positivo. Giocarsela a viso aperto al Bernabeu è quello che si aspettano tutti da qualche anno, dobbiamo limare qualche dettaglio. Il campionato è come una corsa a tappe, bisogna essere concentrati su tutte le partite. L'imperativo è cercare di vincere, abbiamo uno scudetto cucito sul petto e vogliamo renderla dura a chi vuole cercare di togliercelo. La concorrenza fa crescere tutti e ti fa rimanere sul pezzo. Quest'anno sono arrivati campioni che ci danno qualcosa in più. Siamo una squadra forte che vuole cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni".

20:28

Okoye: "Siamo qui per crescere"

Okoye: "Inter ha tanto qualità individuale, ma siamo preparati e non vediamo l'ora di giocare. Siamo qua per vincere e prendere punti. Ho preso esperienza in questi anni sotto Runjaic che mi ha aiutato tanto e voglio ancora crescere".

20:25

Baccin: "L'idea è di continuare con uno zoccolo duro di italiani"

Baccin: "Primi giorni sono stati un po' particolari da direttore sportivo, poi siamo tornati alla quotidianità. Ci aspettiamo di fare una grande partita e fare i tre punti, confermando lo spirito visto a Madrid ma con un epilogo possibilmente diverso. Rinnovi? Abbiamo iniziato colloqui sereni, nei prossimi mesi approfondiremo. Noi siamo contenti dei giocatori e i giocatori sono contenti di fare parte di un grande club. Ringrazio presidente e proprierà, c'è un lavoro di monitoraggio, siamo attivi in Italia e all'estero. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto uno zoccolo duro italiano, l'idea è di continuare".

20:14

Nani: "A inizio campionato tutti faticano"

Nani a Sky Sport: "A inizio campionato tutte le squadre faticano un pochino. Abbiamo fatto una competizione molto dura, è normale. Ma siamo confindenti, la pausa da un certo punto è benedetta. Oggi giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo. Jovanovic non è un vice Davis, è talentuoso e può giocare dietro le punte".

20:04

Serie A, la classifica prima di Inter-Udinese

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19:50

Inter-Udinese, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.

A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Martinez, Luis Henrique, Bonny, Jones, Pavard, Bisseck, Dimarco, Mosconi. All. Chivu

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Chakvetadze, Vinciati, Jovanovic. All. Runjaic

19:44

Dove vedere Inter-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

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19:30

Manca sempre meno a Inter-Udinese!

Il calcio d'inizio di Inter-Udinese, match valido per la quarta giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45.

Stadio Meazza - Milano