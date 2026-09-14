Serie A

lunedì 14 settembre 2026

Stadio Giuseppe Meazza

InterInter
UdineseUdinese

2 - 2

49' 2° tempo

  • Carlos Augusto, 26'
  • N. Barella, 35' (ass. : M. Thuram)

Serie A

lunedì 14 settembre 2026

Stadio Giuseppe Meazza

Arbitro Luca Pairetto

  • J. Abankwah, 9' (ass. : U. Gómez)
  • J. Ekkelenkamp, 16' (ass. : K. Davis)

Arbitro Luca Pairetto

Inter-Udinese diretta Serie A: segui la sfida tra Chivu e Runjaić, il risultato LIVE

A San Siro si chiude la quarta giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale

9 min

Pubblicato il 14.09.2026, 19:30 (Aggiornato il 14.09.2026, 21:51)

Serie AInterUdinese

Gara in corso a San Siro: l'Inter di Chivu sfida l'Udinese di Runjaic nella 4ª giornata di Serie A. Segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale su CorrieredelloSport.it.

21:50

46' - Secondo tempo: riparte Inter-Udinese!

Comincia la seconda frazione di Inter-Udinese a San Siro.

21:33

45+2' - Fine primo tempo: Inter-Udinese 2-2!

Si chiude la prima frazione a San Siro: dopo essere andata sotto di due reti, l'Inter recupera l'Udinese grazie a Carlos Augusto e Barella. Nei friulani a segno Abankwah ed Ekkelenkamp.

21:32

45+1' - Barella ci prova su punizione

Punizione pericolosa di Barella deviata in angolo da Ebosse.

21:31

45' - Ammonizione per Davis

Fallo di Davis al limite dell'area su Zielinski: l'arbitro ammonisce l'attaccante dell'Udinese.

21:30

44' - Chance di testa per Akanji

Akanji gira di testa verso la porta dell'Udinese dopo un bel cross di Carlos Augusto: blocca Okoye.

21:27

41' - Mkhitaryan murato due volte

Il centrocampista armeno va due volte al tiro sugli sviluppi di un corner: la difesa dell'Udinese lo mura in entrambi i casi.

21:26

41' - Barella impegna Okoye

Tiro potente sul pirmo palo di Barella: Okoye devia in calcio d'angolo.

21:21

35' - Gol di Barella: Inter-Udinese 2-2!

Grande diagonale di Barella, bravo a battere Okoye da posizione defilata dopo essere anche caduto. L'Inter riacciuffa la partita a San Siro.

21:18

32' - Tentativo da fuori per Zielinski

Il centrocampista polacco ci prova dalla distanza con il destro: pallone che finisce lontano dallo specchio della porta.

21:14

28' - Girata pericolosa di Thuram

Girata pericolosa di Thuram su cross di Carlos Augusto: pallone sul fondo di qualche metro.

21:13

26' - Gol di Carlos Augusto: Inter-Udinese 1-2!

L'Inter accorcia le distanze grazie a un super gol di Carlos Augusto, che dalla lunga distanza trova il jolly con un mancino imparabile pr Okoye

21:05

19' - Espulso Kolarov in panchina

Kolarov espulso da Pairetto per proteste su segnalazione del quarto uomo. 

21:02

16' - Gol di Ekkelenkamp: Inter-Udinese 0-2!

Diouf regala il pallone a Davis, che cross per Ekkelenkamp: il centrocampista dell'Udinese va al tiro di prima intenzione e batte Martinez, non perfetto.

21:00

14' - Okoye salva due volte su Thuram

Colpo di testa di Thuram parata da Okoye, che subito si ripete e si oppone sulla ribattuta ravvicinata dell'attaccante francese dell'Inter.

20:54

9' - Gol di Abankwah: Inter-Udinese 0-1!

L'Udinese passa in vantaggio a San Siro con Abankwah, che salta da solo in area su cross di Unai Gomez e batte Martinez di testa.

20:46

1' - Calcio d'inizio: al via Inter-Udinese!

Gara iniziata a San Siro: primo possesso per l'Udinese.

20:33

Barella: "Vogliamo arrivare in fondo a tutte le competizioni"

Barella: "Dalle sconfitte biosgna prendere qalcosa di positivo. Giocarsela a viso aperto al Bernabeu è quello che si aspettano tutti da qualche anno, dobbiamo limare qualche dettaglio. Il campionato è come una corsa a tappe, bisogna essere concentrati su tutte le partite. L'imperativo è cercare di vincere, abbiamo uno scudetto cucito sul petto e vogliamo renderla dura a chi vuole cercare di togliercelo. La concorrenza fa crescere tutti e ti fa rimanere sul pezzo. Quest'anno sono arrivati campioni che ci danno qualcosa in più. Siamo una squadra forte che vuole cercare di arrivare in fondo a tutte le competizioni".

20:28

Okoye: "Siamo qui per crescere"

Okoye: "Inter ha tanto qualità individuale, ma siamo preparati e non vediamo l'ora di giocare. Siamo qua per vincere e prendere punti. Ho preso esperienza in questi anni sotto Runjaic che mi ha aiutato tanto e voglio ancora crescere".

20:25

Baccin: "L'idea è di continuare con uno zoccolo duro di italiani"

Baccin: "Primi giorni sono stati un po' particolari da direttore sportivo, poi siamo tornati alla quotidianità. Ci aspettiamo di fare una grande partita e fare i tre punti, confermando lo spirito visto a Madrid ma con un epilogo possibilmente diverso. Rinnovi? Abbiamo iniziato colloqui sereni, nei prossimi mesi approfondiremo. Noi siamo contenti dei giocatori e i giocatori sono contenti di fare parte di un grande club. Ringrazio presidente e proprierà, c'è un lavoro di monitoraggio, siamo attivi in Italia e all'estero. Nell'ultimo periodo abbiamo avuto uno zoccolo duro italiano, l'idea è di continuare".

20:14

Nani: "A inizio campionato tutti faticano"

Nani a Sky Sport: "A inizio campionato tutte le squadre faticano un pochino. Abbiamo fatto una competizione molto dura, è normale. Ma siamo confindenti, la pausa da un certo punto è benedetta. Oggi giochiamo contro una delle squadre più forti del mondo. Jovanovic non è un vice Davis, è talentuoso e può giocare dietro le punte".

20:04

Serie A, la classifica prima di Inter-Udinese

Per vedere la classifica prima di Inter-Udinese, CLICCA QUI!

19:50

Inter-Udinese, le formazioni ufficiali

INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Stones, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Esposito.

A disposizione: Di Gennaro, Provedel, Stankovic, Sucic, Martinez, Luis Henrique, Bonny, Jones, Pavard, Bisseck, Dimarco, Mosconi. All. Chivu 

UDINESE (3-4-2-1): Okoye; Abankwah, Kabasele, Ebosse; Vojvoda, Karlstrom, Miller, Kamara; Gomez, Ekkelenkamp; Davis.

A disposizione: Mrozek, Padelli, Lovric, Zarraga, Gueye, Bertola, Bayo, Chakvetadze, Vinciati, Jovanovic. All. Runjaic

19:44

Dove vedere Inter-Udinese in tv? Dazn o Sky, orario

Per scoprire dove vedere Inter-Udinese in diretta tv e streaming, CLICCA QUI!

19:30

Manca sempre meno a Inter-Udinese!

Il calcio d'inizio di Inter-Udinese, match valido per la quarta giornata di Serie A, è in programma alle ore 20:45.

Stadio Meazza - Milano

 

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