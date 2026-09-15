Il giudice sportivo squalifica Kolarov per due giornate: salta Roma-Inter
Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha ufficializzato i provvedimenti relativi alla quarta giornata di Serie A. Spicca la pesante squalifica a Kolarov, il vice di Chivu sulla panchina dell'Inter che ha rimediato il rosso diretto per proteste durante Inter-Udinese. Di seguito tutte le decisioni.
Kolarov salta la Roma: squalifica e ammenda
"SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00 KOLAROV Aleksandar (Inter): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara". Kolarov dunque salterà la partita contro la Roma, in programma sabato 19 settembre".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS