Il giudice sportivo squalifica Kolarov per due giornate: salta Roma-Inter

Il vice di Chivu, dopo il rosso rimediato per proteste nella gara contro l'Udinese, è stato sanzionato con due turni di stop
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Pubblicato il 15.09.2026, 16:33 (Aggiornato il 15.09.2026, 16:55)

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Il giudice sportivo Gerardo Mastrandrea ha ufficializzato i provvedimenti relativi alla quarta giornata di Serie A. Spicca la pesante squalifica a Kolarov, il vice di Chivu sulla panchina dell'Inter che ha rimediato il rosso diretto per proteste durante Inter-Udinese. Di seguito tutte le decisioni.

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Kolarov salta la Roma: squalifica e ammenda

"SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E AMMENDA DI €5.000,00 KOLAROV Aleksandar (Inter): per avere, al 19° del primo tempo, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, per avere, inoltre, all'atto del provvedimento di espulsione, rivolto un'espressione irriguardosa al medesimo Direttore di gara". Kolarov dunque salterà la partita contro la Roma, in programma sabato 19 settembre".

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