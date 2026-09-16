Gli arbitri della quinta giornata di Serie A: Massa dirige Roma-Inter, scelto Doveri per Fiorentina-Napoli
Sono stati ufficializzati gli arbitri della quinta giornata di Serie A. Il turno si articola su tre giorni, dal venerdì 18 al domenica 20 settembre. Si inizia venerdì alle 20.45 con Monza-Sassuolo, affidata a Perenzoni. Sabato alle 15 si gioca Bologna-Torino con Guida, mentre Udinese-Cagliari sarà diretta da Manganiello. Alle 18 il big match dell'Olimpico tra Roma e Inter avrà come arbitro l’internazionale Davide Massa della sezione di Imperia, poi alle 20.45 Venezia-Lazio sarà guidata da Sozza. Domenica si parte alle 12.30 con Fiorentina-Napoli, diretta da Doveri. Alle 15 spazio a Frosinone-Como (Chiffi) e Parma-Genoa (Mariani). Alle 18 Juventus-Atalanta sarà arbitrata da Zufferli, di seguito si chiude delle 20.45 con Milan-Lecce, match affidato a La Penna.
Serie A, gli arbitri della quinta giornata
Queste le designazioni arbitrali della quinta giornata di campionato: Monza-Sassuolo (Perenzoni, venerdì 18/9 h. 20.45), Bologna-Torino (Guida, sabato 19/9 h. 15), Udinese-Cagliari (Manganiello, sabato 19/9 h. 15), Roma-Inter (Massa, sabato 19/9 h. 18), Venezia-Lazio (Sozza, sabato 19/9 h. 20.45), Fiorentina-Napoli (Doveri, domenica 20/9 h. 12.30), Frosinone-Como (Chiffi, domenica 20/9 h. 15), Parma-Genoa (Mariani, domenica 20/9 h. 15), Juventus-Atalanta (Zufferli, domenica 20/9 h. 18), Milan-Lecce (La Penna, domenica 20/9 h. 20.45). - azn
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