Buffon senza filtri: "Fabregas speciale, ma preferivo la Roma di Gasperini. Il Como non mi prendeva..."

Fabregas o Gasperini? Buffon ha le idee chiare. Protagonista del nuovo episodio di Tutto In Piazza, disponibile sul canale YouTube del Corriere dello Sport, uno dei portieri più forti della storia del calcio ha risposto così alla domanda del direttore Ivan Zazzaroni: "Io riconosco in Fabregas un po' quella luce del predestinato, di chi ha un qualcosa di speciale: per come si pone, per come trasmette i suoi concetti, per ciò che fa vedere il Como. Quest'anno, secondo me, qualcosina ha cambiato. Nel senso che in passato nel Como vedevo una grandissima organizzazione, vedevo la mano dell'allenatore, una squadra convincente che stava facendo un miracolo. Questo glielo riconosco. Poi sono andato a vederlo due o tre volte, di cui una con la Roma: la cosa che mi faceva impazzire, ma che per loro era di basilare importanza, era la palla sempre dietro al portiere, che l'aveva, in novanta minuti, per venti in mezzo ai piedi. E il gioco ne risente, chiaramente, in quanto a ritmo".