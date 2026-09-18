Dove vedere Monza-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

Al via la quinta giornata di Serie A. Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida del Brianteo tra la squadra di Juric e quella di Aquilani: le probabili formazioni
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

3 min

Pubblicato il 18.09.2026, 09:48

Serie AMonzaSassuolo

1 / 2

Successiva

La quinta giornata di Serie A , l'ultima prima della sosta, si apre a Monza. La squadra di Juric, che fino a questo momento ha conquistato un solo punto in classifica e reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Lecce, ospita il Sassuolo di Aquilani, che nell'ultimo turno ha battuto per 3-2 la Juventus.

Monza-Sassuolo, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 18 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Brianteo di Monza. Il direttore di gara sarà Perenzoni della sezione di Rovereto.

Dove vedere Monza-Sassuolo in diretta tv

Monza-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Serie A

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS