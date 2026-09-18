Dove vedere Monza-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario

La quinta giornata di Serie A , l'ultima prima della sosta, si apre a Monza . La squadra di Juric , che fino a questo momento ha conquistato un solo punto in classifica e reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Lecce, ospita il Sassuolo di Aquilani, che nell'ultimo turno ha battuto per 3-2 la Juventus .

Dove vedere Monza-Sassuolo in diretta tv

Monza-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Monza-Sassuolo, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.