Dove vedere Monza-Sassuolo in tv? Dazn o Sky, orario
La quinta giornata di Serie A , l'ultima prima della sosta, si apre a Monza. La squadra di Juric, che fino a questo momento ha conquistato un solo punto in classifica e reduce dalla sconfitta in trasferta contro il Lecce, ospita il Sassuolo di Aquilani, che nell'ultimo turno ha battuto per 3-2 la Juventus.
Monza-Sassuolo, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 18 settembre, alle ore 20:45 allo stadio Brianteo di Monza. Il direttore di gara sarà Perenzoni della sezione di Rovereto.
Dove vedere Monza-Sassuolo in diretta tv
Monza-Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Monza-Sassuolo, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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