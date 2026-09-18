Nainggolan: "In questa Roma mi sarei divertito. E se devo ringraziare Mourinho per una cosa..."

Nainggolan ha fatto il punto sulle due squadre: " I giallorossi hanno iniziato bene, sono una squadra forte . Però queste partite, per la Roma, sono sempre state un limite in passato: quest’anno sarà una prova per capire se ha davvero qualcosa in più". Sui nerazzurri: "L’Inter oggi è una squadra costruita bene, ha fatto la finale di Champions e ha riserve importanti. Lo scudetto che ha vinto il Napoli l’anno scorso, secondo me, l’ha perso l’Inter". Mentre sulla gara: "Sarà una sfida difficile. Dybala può fare la differenza ".

"Se devo ringraziare Mourinho per qualcosa..."

La gara si giocherà con uno stadio Olimpico tutto esaurito per l'occasione. "Quando c’ero io era diverso: se devo ringraziare Mourinho per una cosa, è che ha riportato la gente allo stadio. L’atmosfera è piena, tutti che cantano: Roma è un’altra cosa. Mi ha fatto impressione, è stata una bella esperienza”. E proprio lo Special One sarà protagonista con il suo Real Madrid contro i giallorossi in Champions League: “Una partita del genere è qualcosa che è mancato troppo. I tifosi meritano queste serate: Roma‑Real Madrid è la ciliegina sulla torta. Tornare in Champions è un trofeo”.

Nainggolan: "Non sarei mai andato via da Roma"

Tra Nainggolan e la Roma c'è sempre stato amore. Lo ha dichiarato lo stesso belga: "Non sarei mai andato via, facevo tutto per la Roma. La gente mi rispettava. Però la mia personalità è quella che è: odio la falsità e le persone false. Quando qualcosa va contro i miei valori, vado via. Se mi chiedevi all’epoca se ero contento di andare all’Inter o triste di lasciare la Roma, rispondevo che ero più triste di lasciare la Roma. Ho rifiutato offerte dal Chelsea e dalla Cina per restare”. Il centrocampista ha anche detto se si vedrebbe bene in questa squadra: "Malen attacca la profondità, Dzeko metteva invece i palloni. Ci sarei stato bene, mi sarei divertito".