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Varela regala al Monza la prima vittoria: al Sassuolo non basta una punizione di Adzic

Gli uomini di Juric si impongono 2-1 nell'anticipo della quinta giornata di campionato: traversa di Bowie nel recupero
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4 min

Pubblicato il 18.09.2026, 22:45

Serie AMonzaSassuolo

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Una doppietta di Varela regala al Monza la prima vittoria in campionato. Gli uomini di Juric battono il Sassuolo 2-1, grazie ad un colpo di testa e ad un calcio di rigore del centravanti portoghese, che arriva a quota sei centri in cinque gare ufficiali con i brianzoli. Nel finale gli uomini di Aquilani si gettano all'attacco: trovano il gol con Adzic (perfetto calcio di punizione) e sfiorano il pari con una girata di testa di Bowie che scheggia la traversa. 

Nel primo tempo regna l'equilibrio

Tante occasioni, ma nessun gol nel primo tempoIl Monza parte forte e nei primi due minuti crea due occasioni da gol: la prima con Cutrone, che mette al centro una palla pericolosa, deviata da Cinquegrano e poi con Kouadio, che di testa impensierisce Muric. Al 15' palla gol enorme per gli uomini di Aquilani: Laurienté serve al centro Berardi che a tu per tu con il portiere Tornqvist calcia di prima intenzione, trovando la risposta dell'estermo difensore dei brianzoli: il numero dieci del Sassuolo torna sul pallone e prova la girata, spedendo palla sul fondo. Il Sassuolo prova a prendere in mano le redini del gioco e il Monza gioca di rimessa: al 27' Robinson tenta un tiro a girare che si perde alto sopra la traversa. I ritmi si alzano: Birindelli impegna Muric con un tiro centrale, poi è Esposito, con un perfetto colpo di tacco, a mettere Thorstvedt a tu per tu con il portiere Tornqvist: il numero uno del Monza salva in uscita. Prima dell'intervallo Esposito crea un altro paio di pericoli alla difesa del Monza. 

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