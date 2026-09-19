I numeri spaventosi di Malen, la furia di capitan Lautaro: Roma-Inter è vostra!

Ma chi è più forte, Malen o Lautaro? Lo sapremo, forse, alla fine delle loro carriere, ma già la partita di oggi potrebbe suggerirci una prima indicazione. Più facile rispondere a un’altra domanda: quei due fenomeni potrebbero giocare insieme? Sì, potrebbero, per una serie di ragioni: sono due fenomeni, appunto, non sono soltanto due grandi centravanti ma soprattutto due grandi giocatori d’attacco, poi perché ci sarebbe da divertirsi a vederli mentre si scambiano la palla e infine perché sono due che non si fermano mai. Può darsi che Roma-Inter non si traduca solo nel duello Malen-Lautaro, ma senza la sfida dei centravanti questa partita perderebbe tanto, perfino troppo.