Dove vedere Roma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario

È il giorno di Roma-Inter . A poche ore dalla scomparsa di un simbolo come Sandro Mazzola , la squadra di Cristian Chivu fa visita all'undici allenato da Gian Piero Gasperini in occasione dell'attesissimo big match della 5a giornata di Serie A . Formazioni appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno, come testimoniano i 12 punti collezionati nelle prime quattro apparizioni stagionali. Giallorossi reduci dal successo esterno di Torino, contro i granata di Ignazio Abate, mentre i nerazzurri sono riusciti ad annullare ancora una volta un doppio svantaggio, rifilando cinque gol all' Udinese di Runjaic a San Siro. All'alba della lunga sosta dedicata alle nazionali, c'è in palio lo scettro di capolista del campionato.

Dove vedere Roma-Inter in diretta tv

Roma-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Roma-Inter, dove vederla in streaming

Partita visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.