Dove vedere Roma-Inter in tv? Dazn o Sky, orario
È il giorno di Roma-Inter. A poche ore dalla scomparsa di un simbolo come Sandro Mazzola, la squadra di Cristian Chivu fa visita all'undici allenato da Gian Piero Gasperini in occasione dell'attesissimo big match della 5a giornata di Serie A. Formazioni appaiate in testa alla classifica a punteggio pieno, come testimoniano i 12 punti collezionati nelle prime quattro apparizioni stagionali. Giallorossi reduci dal successo esterno di Torino, contro i granata di Ignazio Abate, mentre i nerazzurri sono riusciti ad annullare ancora una volta un doppio svantaggio, rifilando cinque gol all'Udinese di Runjaic a San Siro. All'alba della lunga sosta dedicata alle nazionali, c'è in palio lo scettro di capolista del campionato.
Roma-Inter, l'orario
Riflettori puntati su Roma-Inter a partire dalle ore 18, quando l'arbitro Massa della sezione di Imperia darà il via alla super sfida di questa quinta giornata di Serie A. Prima del fischio d'inizio, sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria di un'icona del calcio italiano come Sandro Mazzola, bandiera del club nerazzurro.
Dove vedere Roma-Inter in diretta tv
Roma-Inter sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Roma-Inter, dove vederla in streaming
Partita visibile live in streaming su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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