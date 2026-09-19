Dove vedere Bologna-Torino in tv? Dazn o Sky, orario
Si apre il sabato della quinta giornata di Serie A , l'ultima prima della sosta. A Bologna ha il via l'era Raffaele Palladino, che ha preso il posto dell'esonerato Tedesco, che in quattro gare ha collezionato un punto. La squadra rossoblù ospita il Torino di Abate, reduce dalla sconfitta interna contro la Roma nell'ultimo turno.
Bologna-Torino, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, venerdì 18 settembre, alle ore 15:00 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Il direttore di gara sarà Guida della sezione di Torre Annunziata.
Dove vedere Bologna-Torino in diretta tv
Bologna-Torino sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Bologna-Torino, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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