Dove vedere Venezia-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario
Il sabato di calcio in Serie A si chiude con Venezia-Lazio. Partita molto delicata per la squadra di Giovanni Stroppa, l'unica ancora a secco di punti in questo campionato dopo le prime quattro uscite stagionali. I biancocelesti, invece, sono reduci dal pirotecnico pareggio contro il Milan di Amorim e sono attualmente a -2 dalla vetta della classifica, con 10 punti all'attivo alla pari del Como di Fabregas.
Venezia-Lazio, l'orario
Calcio d'inizio previsto per oggi, sabato 19 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Pier Luigi Penzo", teatro del confronto tra il Venezia di Giovanni Stroppa e la Lazio di Gennaro Gattuso. Direzione di gara affidata a Simone Sozza della sezione di Milano.
Dove vedere Venezia-Lazio in diretta tv
Venezia-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Venezia-Lazio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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