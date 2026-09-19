Dove vedere Venezia-Lazio in tv? Dazn o Sky, orario

Il sabato di calcio in Serie A si chiude con Venezia-Lazio . Partita molto delicata per la squadra di Giovanni Stroppa , l'unica ancora a secco di punti in questo campionato dopo le prime quattro uscite stagionali. I biancocelesti, invece, sono reduci dal pirotecnico pareggio contro il Milan di Amorim e sono attualmente a -2 dalla vetta della classifica, con 10 punti all'attivo alla pari del Como di Fabregas.

Dove vedere Venezia-Lazio in diretta tv

Venezia-Lazio sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport, ai canali Sky Sport Uno e Sky Calcio 251. È possibile attivare le app di DAZN e NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Venezia-Lazio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.