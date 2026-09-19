Dove vedere Udinese-Cagliari in tv? Dazn o Sky, orario

I sardi vogliono la quarta vittoria in cinque giornate, l'Udinese deve ritrovare punti dopo due ko. Le possibili scelte di Runjaic e Pisacane
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Pubblicato il 19.09.2026, 09:45

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Il sabato della quinta giornata di Serie A si apre al Bluenergy Stadium, dove andrà in scena Udinese-Cagliari. La squadra di Runjaic è chiamata a tornare a fare punti dopo due sconfitte di fila. Il Cagliari, invece, vuole ottenere la quarta vittoria nelle prime cinque partite. Quella che sta vivendo la squadra rossoblù è la migliore partenza dall'anno dello Scudetto.

Udinese-Cagliari, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, sabato 19 settembre, alle ore 15:00 al Bluenergy Stadium di Udine. Il direttore di gara sarà Guida della sezione di Torre Annunziata.

Dove vedere Udinese-Cagliari in diretta tv

Udinese-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

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Udinese-Cagliari, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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