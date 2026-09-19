"I romanisti? Circo Massimo, poi dopo due pareggi...". Bonolis elogia i tifosi della Lazio. E quella pizzetta rossa...
È il giorno di Roma-Inter e la classifica non fa altro che alimentare la rivalità tra le tifoserie delle due squadre, attualmente a punteggio pieno dopo le prime quattro partite di campionato. Poi, ad accendere ulteriormente la sfida c'ha pensato un interista doc come Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo, legato al pubblico di fede giallorossa da un episodio piuttosto particolare. Con i "fratelli" della Lazio, invece, il rapporto è completamente diverso.
Bonolis, frecciata ai tifosi della Roma: "Il Circo Massimo, poi due pareggi e si intristiscono..."
Nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano La Repubblica, Paolo Bonolis ha raccontato un episodio che lo vide protagonista allo stadio Olimpico di Roma, in occasione di un confronto tra i giallorossi e la sua Inter. Da alcuni tifosi capitolini presenti sugli spalti arrivò una pizzetta rossa, che non colpì il conduttore ma un giovane della fila successiva: "Mi volto e li vedo. Erano in cinque, tipi davvero poco rassicuranti. E iniziano a urlarmi di tutto, le peggio cose davvero. Non so che mi ha preso, ma mi viene da salire ad affrontarli...", parola di Bonolis. All'epoca fu fermato dal servizio d'ordine, che riportò la calma in tribuna. Del resto, c'è una frase che sintetizza il rapporto non idilliaco tra il Paolo della televisione italiana e i romanisti: "Li conosco benissimo, il Circo Massimo e quelle cose. Poi bastano due pareggi e si intristiscono", ha detto facendo riferimento ai tifosi dell'opposta fazione a poche ore da Roma-Inter.
Bonolis e il rapporto con i tifosi della Lazio: "Li adoro"
Complice lo storico gemellaggio che lega le tifoserie organizzate di Lazio ed Inter, Bonolis non ha nascosto la sua chiara predilezione per i sostenitori biancocelesti: "Li adoro, il mio autista è super-tifoso. Cioè, io lo pago no? Beh, in auto non c'è mai stato verso di sentire una canzone o un Gr, sempre e solo la radio dei laziali. Ho la collezione di tutto quello che pensano e dicono di Lotito".
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