"I romanisti? Circo Massimo, poi dopo due pareggi...". Bonolis elogia i tifosi della Lazio. E quella pizzetta rossa...

Bonolis, frecciata ai tifosi della Roma: "Il Circo Massimo, poi due pareggi e si intristiscono..."

Nel corso di una lunga intervista concessa al quotidiano La Repubblica, Paolo Bonolis ha raccontato un episodio che lo vide protagonista allo stadio Olimpico di Roma, in occasione di un confronto tra i giallorossi e la sua Inter. Da alcuni tifosi capitolini presenti sugli spalti arrivò una pizzetta rossa, che non colpì il conduttore ma un giovane della fila successiva: "Mi volto e li vedo. Erano in cinque, tipi davvero poco rassicuranti. E iniziano a urlarmi di tutto, le peggio cose davvero. Non so che mi ha preso, ma mi viene da salire ad affrontarli...", parola di Bonolis. All'epoca fu fermato dal servizio d'ordine, che riportò la calma in tribuna. Del resto, c'è una frase che sintetizza il rapporto non idilliaco tra il Paolo della televisione italiana e i romanisti: "Li conosco benissimo, il Circo Massimo e quelle cose. Poi bastano due pareggi e si intristiscono", ha detto facendo riferimento ai tifosi dell'opposta fazione a poche ore da Roma-Inter.