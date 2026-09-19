Roma-Inter diretta Serie A: Gasperini sfida Chivu, la partita e il risultato LIVE

Serata tra le prime della classe allo stadio Olimpico della Capitale. La Roma aspetta in casa l'Inter per il big match della quinta giornata di Serie A . Entrambe le squadre sono prime in classifica a punteggio pieno, con 12 punti raccolti nelle prime quattro partite di campionato, con Gasperini e Chivu che cercheranno di allungare il più possibile in vista della sosta nazionali che durerà venti giorni. È una sfida storicamente ricca di reti, è infatti quella che conta il maggior numero di gol totali nella storia della Serie A, 540 in 186 sfide. I nerazzurri sono in serie positiva contro i giallorossi, avendo vinto le ultime cinque trasferte in Serie A. Segui il pre e post partita con le parole dei protagonisti in diretta con Il Corriere dello Sport-Stadio .

17:09

Inter, la formazione ufficiale di Chivu

INTER (3-5-2): Martinez J.; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Zielinski, Jones, Dimarco; Martinez L, Thuram

17:00

Roma, le scelte di Gasperini

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Balerdi, Hermoso; Wesley, Cristante (C), Koné, Molina; Dybala, Soulé; Malen

16:45

Nerazzurri in "vantaggio"

L'Inter è rimasta imbattuta in 16 delle ultime 18 sfide contro la Roma in Serie A (10 vittorie, 6 pareggi); più nel dettaglio, i nerazzurri hanno vinto nove delle 11 gare più recenti contro i giallorossi in campionato (2 sconfitte), segnando 24 reti nel periodo (2.2 di media a partita)

16:30

I giallorossi a quota 10

La Roma ha vinto tutte le ultime nove partite di campionato e solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno 10 successi di fila: 11 tra maggio e ottobre 2013 e 11 tra dicembre 2005 e febbraio 2006

16:15

Roma-Inter, le probabili formazioni di Gasperini e Chivu

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16:10

"I romanisti? Circo Massimo, poi dopo due pareggi...". Bonolis elogia i tifosi della Lazio. E quella pizzetta rossa...

È il giorno di Roma-Inter e la classifica non fa altro che alimentare la rivalità tra le tifoserie delle due squadre, attualmente a punteggio pieno dopo le prime quattro partite di campionato. Poi, ad accendere ulteriormente la sfida c'ha pensato un interista doc come Paolo Bonolis, noto conduttore televisivo, legato al pubblico di fede giallorossa da un episodio piuttosto particolare. Con i "fratelli" della Lazio, invece, il rapporto è completamente diverso...

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okoko

16:06

Chivu e i dubbi di formazione: l’Inter divisa tra Jones e Sucic. Diouf freme

MILANO - Le indisponibilità riducono il margine di incertezza sulla formazione che Cristian Chivu manderà in campo stasera, ma non lo azzerano. Perché in mezzo al campo la certezza è che sarà Piotr Zielinski a prendere il posto dell’indisponibile Hakan Calhanoglu, ma un piccolo dubbio rimane comunque su chi agirà insieme al polacco e a Nicolò Barella. Curtis Jones rimane in vantaggio nel ballottaggio con Petar Sucic, per come è entrato contro l’Udinese e anche per come ha giocato contro il Real Madrid, al netto ovviamente dell’errore che ad Appiano Gentile ha avuto modo di analizzare con lo staff, ricevendo le indicazioni giuste per non evitare che quella dinamica si possa ripetere. L’inglese rappresenta il vero colpo dell’ultima sessione di mercato, invocato a gran voce nelle segrete stanze dell’allenatore rumeno: qualità, esperienza in certe partite e carattere fanno sì che non ci siano controindicazioni su un suo utilizzo dal primo minuto. Sucic, dal canto suo, dovesse cominciare dalla panchina avrebbe comunque modo di scendere in campo a gara in corso...

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15:55

I numeri spaventosi di Malen, la furia di capitan Lautaro: Roma-Inter è vostra!

Ma chi è più forte, Malen o Lautaro? Lo sapremo, forse, alla fine delle loro carriere, ma già la partita di oggi potrebbe suggerirci una prima indicazione. Più facile rispondere a un’altra domanda: quei due fenomeni potrebbero giocare insieme? Sì, potrebbero, per una serie di ragioni: sono due fenomeni, appunto, non sono soltanto due grandi centravanti ma soprattutto due grandi giocatori d’attacco, poi perché ci sarebbe da divertirsi a vederli mentre si scambiano la palla e infine perché sono due che non si fermano mai. Può darsi che Roma-Inter non si traduca solo nel duello Malen-Lautaro, ma senza la sfida dei centravanti questa partita perderebbe tanto, perfino troppo...

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