Solo un pari per Palladino alla prima con il Bologna: 1-1 contro il Torino al Dall'Ara

BOLOGNA - Solo un pareggio per Raffaele Palladino al debutto sulla panchina del Bologna ( ereditata dall'esonerato Domenico Tedesco ), rimontato dal Torino sull'1-1 allo stadio 'Dall'Ara' in uno degli anticipi della 5ª giornata di Serie A in programma oggi (sabato 19 settembre). Un risultato che non può soddisfare i rossoblù, ancora alla ricerca della prima vittoria in campionat o (2 pareggi e 3 ko finora il loro magro bottino), mentre fa respirare la squadra di Ignazio Abate che era reduce dal ko con la Roma (il terzo per i granata in questo avvio di campionato).

Le scelte di Palladino e Abate

Out il solo Dovbyk per Palladino, che schiera i rossoblù con un 3-4-2-1 in cui Bernardeschi e Cambiaghi (fresco di convocazione nella 'nuova' Italia del ct Roberto Mancini) sono chiamati a supportare il centravanti Piccoli. Più complicata la situazione per Abate, costretto a fare a meno di Che Adams e Casadei oltre che del portiere Israel, lungodegente come Pellegri: 4-2-3-1 per il tecnico granata e regia affidata a Mandragora (anche lui chiamato in Nazionale in vista delle prossime sfide di Nations League).

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Al 'Dall'Ara' la sblocca Bernardeschi

A partire meglio sono gli ospiti, che sporcano subito i guantoni di Skorupski con Fitz-Jim (4') e sfiorano il vantaggio con Simeone (palla sull'esterno della rete al 6'). È però il Bologna a sbloccare il match alla prima chance utile: palla recuperata da Cambiaghi, apertura per Miranda e cross in area per Bernardeschi che, dopo lo stop, trova il mancino vincente (14'). Il Toro prova a reagire spinto da Mandragora, che sfiora il bersaglio su punizione (16') e poi trova Skorupski attento (42'), dopo l'occasione di raddoppiare sprecata dai padroni di casa con Pobega, che aveva temporeggiato troppo e consentito il recupero di Fitz-Jim (34').