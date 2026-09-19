Maldini segna ancora e fa volare il Cagliari: Udinese ko, Pisacane è terzo!

Colpaccio del Cagliari al Bluenergy Stadium. Maldini sfrutta una frittata dell'Udinese e fa volare i sardi di Pisacane sempre più in alto: quarta vittoria nelle ultime cinque partite, terzo successo di fila, il secondo in trasferta. Il trequartista manda in archivio le polemiche seguite al suo incidente in auto dopo Atalanta-Cagliari con un altro gol decisivo. Mastica amaro Runjaic : terza sconfitta consecutiva. I bianconeri si sono schiantati contro Caprile e la solidità dei rossoblù, autori di una partenza sprint in campionato.

Le scelte iniziali. Subito nella mischia i tre giocatori convocati da Mancini per le prossime gare con la Nazionale : Romano , Maldini e Zaniolo . L’ Udinese deve fare a meno degli infortunati Solet , Palma , Arizala e Piotrowski ma, come detto, torna titolare Zaniolo , che prende il posto di Unai . E proprio Zaniolo è l'unica novità di formazione per Runjaic rispetto all'undici che nel precedente turno aveva opposto dall'inizio all' Inter . Il Cagliari deve invece rinunciare agli indisponibili Idrissi , Trepy e Felici . Si rivede Mina in difesa, Pisacane schiera Maldini e Adopo sulla trequarti dietro a Mendy .

Zaniolo sciupa, Udinese e Cagliari all'intervallo senza gol

Pronti, via, e al 4' Zaniolo viene ammonito per un entrata dura su Obert. Un giallo pesante con l'intera partita da giocare ancora davanti, al quale reagisce rendendosi pericoloso con un tiro dal limite: sbilanciato, non trova lo specchio della porta. La prima grande occasione della partita capita, però, sui piedi di Davis: Maldini sbaglia un passaggio in area di rigore, l'attaccante dei bianconeri ruba palla, salta Rodriguez con un tunnel e va col sinistro a giro. Palla fuori di poco. Al 33' Rodriguez resta a terra dopo una sbracciata involontaria di Zaniolo. Il Cagliari invoca il secondo giallo, ma Manganiello non ha dubbi sulla involontarietà e non tira fuori il cartellino. L'Udinese spinge alla ricerca del vantaggio: Ekkelenkamp vede e serve e Kamara, che mette in mezzo. Zaniolo liscia il pallone, Vojvoda ci prova di prima intenzione ma alza troppo la mira. Runjaic è furioso in panchina e al 38' perde Davis, costretto a lasciare il campo per un fastidio muscolare: dentro Gueye, che intercetta subito un rinvio di Caprile e calcia: tiro respinto, pallonetto di Ekkelenkamp alto sulla traversa. Si va al riposo sullo 0-0.

Frittata di Miller e Kabasele, Maldini e super Caprile fanno sognare il Cagliari di Pisacane

Si riparte con un cambio nell'Udinese: Runjaic toglie Zaniolo, già ammonito e impreciso, e manda in campo Chakvetadze. Caprile è reattivo su un colpo di testa di Gueye sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Vojvoda fa poi filtrare per l'attivissimo Gueye, che scaglia un diagonale col destro sollecitando di nuovo Caprile. Kabasele è l'ultimo in ordine cronologico a infrangersi sul portiere dei sardi in stato di grazia. E, nel pieno della pressione dell'Udinese, passa il Cagliari: al 54' retropassaggio di Miller, Kabasele è colto di sorpresa, Maldini entra in possesso del pallone, mette a sedere Okoye e segna dopo una settimana complicata. Terza rete in campionato, dopo la convocazione di Mancini. Tutti i compagni di squadra lo abbracciano: l'incidente in auto e le polemiche sono già un ricordo. Runjaic avvicenda Miller con Unai Gómez. Caprile è salvifico su Winks, a rischio autogol. E al triplice fischio finale è pazza gioia Cagliari. Terzo posto e niente vertigini ad alta quota.