Retroscena Orsato: rivede le immagini in tribuna e anticipa la decisione del Var sul gol di Koné. Poi la spiegazione
Il designatore in tribuna all'Olimpico per Roma - Inter: cosa è successo al momento del 2-0 del francese
Poco prima che l'arbitro Massa convalidasse il gol di Manu Koné, il secondo, in tribuna il designatore Daniele Orsato aveva già anticipato la decisione del Var. Nessun mistero: Orsato ha rivisto le immagini video e ha capito che Koné fosse dietro la linea del pallone. Da lì la certezza del gol, anticipata a chi gli era accanto.
Articolo in aggiornamento
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