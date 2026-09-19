Retroscena Orsato: rivede le immagini in tribuna e anticipa la decisione del Var sul gol di Koné. Poi la spiegazione

Poco prima che l'arbitro Massa convalidasse il gol di Manu Koné, il secondo, in tribuna il designatore Daniele Orsato aveva già anticipato la decisione del Var. Nessun mistero: Orsato ha rivisto le immagini video e ha capito che Koné fosse dietro la linea del pallone. Da lì la certezza del gol, anticipata a chi gli era accanto.