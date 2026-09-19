Serie A
sabato 19 settembre 2026
Pier Luigi Penzo
20:45
Serie A
sabato 19 settembre 2026
Pier Luigi Penzo
Venezia-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Stroppa e Gattuso, il risultato LIVE
La sfida tra Venezia e Lazio chiude il sabato della quinta giornata del campionato di Serie A. Gattuso arriva alla sfida contro la neopromossa ancora da imbattuto: quattro vittorie e il pareggio contro il Milan nella scorsa giornata per le prime uscite stagionali dei biancocelesti. Venezia che invece è ancora alla ricerca dei primi punti in campionato in questa stagione. Solo sconfitte fin qui per la squadra di Stroppa. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.
19:20
La probabile formazione di Gattuso
Floriani verso la riconferma sulla destra, Frattesi pilastro: la possibile formazione di Gattuso per Venezia-Lazio.
19:15
Venezia-Lazio, cresce l'attesa
Tutto pronto al Penzo per la sfida tra Venezia e Lazio, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.
Stadio Pier Luigi Penzo - Venezia
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS