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Venezia-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Stroppa e Gattuso, il risultato LIVE

Al Penzo la sfida valida per la quinta giornata di campionato: aggiornamenti in tempo reale
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2 min

Pubblicato il 19.09.2026, 19:15

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La sfida tra Venezia e Lazio chiude il sabato della quinta giornata del campionato di Serie A. Gattuso arriva alla sfida contro la neopromossa ancora da imbattuto: quattro vittorie e il pareggio contro il Milan nella scorsa giornata per le prime uscite stagionali dei biancocelesti. Venezia che invece è ancora alla ricerca dei primi punti in campionato in questa stagione. Solo sconfitte fin qui per la squadra di Stroppa. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.

 

 

 

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La probabile formazione di Gattuso

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19:15

Venezia-Lazio, cresce l'attesa

Tutto pronto al Penzo per la sfida tra Venezia e Lazio, valida per la quinta giornata del campionato di Serie A: fischio d'inizio in programma alle 20:45.

Stadio Pier Luigi Penzo - Venezia

 

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