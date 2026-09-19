Venezia-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Stroppa e Gattuso, il risultato LIVE

La sfida tra Venezia e Lazio chiude il sabato della quinta giornata del campionato di Serie A. Gattuso arriva alla sfida contro la neopromossa ancora da imbattuto: quattro vittorie e il pareggio contro il Milan nella scorsa giornata per le prime uscite stagionali dei biancocelesti. Venezia che invece è ancora alla ricerca dei primi punti in campionato in questa stagione. Solo sconfitte fin qui per la squadra di Stroppa. Segui la partita sul Corrieredellosport.it: aggiornamenti in tempo reale.