Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario

La domenica della quinta giornata di Serie A si apre allo stadio "Franchi", dove andrà in scena Fiorentina-Napoli . Nella prima partita dll'ora di pranzo stagionale, Vanoli vuole conquistare la terza vittoria consecutive (dopo quelle contro il Venezia e il Pisa in Coppa ) da quando è tornato sulla panchina della Fiorentina . Allegri chiamato a dare continuità al successo ottenuto contro il Bologna.

Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv

Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Fiorentina-Napoli, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.