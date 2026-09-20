Dove vedere Fiorentina-Napoli in tv? Dazn o Sky, orario
La domenica della quinta giornata di Serie A si apre allo stadio "Franchi", dove andrà in scena Fiorentina-Napoli. Nella prima partita dll'ora di pranzo stagionale, Vanoli vuole conquistare la terza vittoria consecutive (dopo quelle contro il Venezia e il Pisa in Coppa) da quando è tornato sulla panchina della Fiorentina. Allegri chiamato a dare continuità al successo ottenuto contro il Bologna.
Fiorentina-Napoli, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 20 settembre, alle ore 12:30 allo stadio "Franchi" di Firenze. Il direttore di gara sarà Doveri della sezione di Roma 1.
Dove vedere Fiorentina-Napoli in diretta tv
Fiorentina-Napoli sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Fiorentina-Napoli, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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