Dove vedere Frosinone-Como in tv? Dazn o Sky, orario
Allo "Stirpe" il Frosinone, per la quinta giornata di Serie A, ospita il Como. I padroni di casa vogliono dare continuità all'attuale striscia di tre risultati utili consecutivi, dove hanno conquistato due vittorie e un pareggio, mentre la squadra di Fabregas vuole ottenere la quarta vittoria di fila.
Frosinone-Como, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 20 settembre, alle ore 15:00 allo stadio "Stirpe" di Frosinone. Il direttore di gara sarà Chiffi della sezione di Padova.
Dove vedere Frosinone-Como in diretta tv
Frosinone-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Frosinone-Como, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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