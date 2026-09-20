Dove vedere Frosinone-Como in tv? Dazn o Sky, orario

Allo "Stirpe" il Frosinone , per la quinta giornata di Serie A , ospita il Como . I padroni di casa vogliono dare continuità all'attuale striscia di tre risultati utili consecutivi, dove hanno conquistato due vittorie e un pareggio, mentre la squadra di Fabregas vuole ottenere la quarta vittoria di fila.

Dove vedere Frosinone-Como in diretta tv

Frosinone-Como sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Frosinone-Como, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.