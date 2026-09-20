Fiorentina-Napoli diretta Serie A: Vanoli sfida Allegri. Partita, risultato aggiornato LIVE

12:35

3' - Gran giocata di Mastantuono

Mastantuono si gira con disinvoltura e strappa i primi applausi della giornata. Un lampo nel mezzo di una prima fase di gioco interlocutoria.

12:33

1' - Partiti! Fiorentina-Napoli ha inizio

Fiorentina-Napoli è cominciata. Primo pallone mosso dagli azzurri.

12:31

Un minuto di silenzio in memoria di Sandro Mazzola

E anche allo stadio Franchi è il momento del ricordo di Sandro Mazzola. Un minuto di silenzio preceduto da scroscianti applausi.

12:29

Al Franchi arbitra Doveri

Fiorentina-Napoli sarà diretta da Daniele Doveri della sezione di Roma 1.

12:27

Le squadre fanno il loro ingresso in campo

Fiorentina e Napoli fanno il loro ingresso in campo. Splendida cornice di pubblico al Franchi.

12:23

Fiorentina-Napoli, tutto pronto per il calcio d'inizio

Fiorentina e Napoli stanno per fare il loro ingresso in campo. Tutto pronto per il calcio d'inizio.

12:15

Manna prima di Fiorentina-Napoli: "Rinnovo Anguissa? Vedremo se riusciremo a trovare la quadra"

Manna a Dazn prima di Fiorentina-Napoli: "La Fiorentina ha freschezza atletica, è rapida e sa giocare a calcio. Bisogna stare attenti. Lang sta lavorando bene. Può e deve fare di più. Ha qualità importanti. Deve rimanere concentrato e lavorare. Oggi ha una chance importante, gioca dall'inizio. Favasuli ha una grande mentalità, ha fatto un percorso di sacrificio e gavetta. Questi ragazzi, prima che calciatori, riescono sempre a dare qualcosa. Siamo contenti. Ce lo godiamo ma è presto. Deve continuare così, a fare quello che sta facendo dal primo giorno. Il rinnovo di Anguissa? Si fa con gli agenti. Ho parlato con Frank e gli agenti a fine agosto. Vedo Frank tutti i giorni, ci parlo tutti i giorni, è con noi oggi, sta bene ed è concentrato. Lo dico da un anno: se riusciremo a trovare una quadra funzionale per entrambi, bene. Altrimenti Frank ha dato tanto a questo club e il club ha dato tanto lui. Non ci saranno problemi, nel caso, a fine stagione a separarsi: ha assolutamente il focus sulla stagione e sul progetto. Bisogna contestualizzare anche il suo momento tecnico. Non giocava concretamente da novembre dell'anno scorso. Bisogna avere pazienza, tranqullità. Ci sono dei piccoli acciacchi, l'anno scorso ha delle problematiche importanti. Sa che abbiamo fiducia in lui e lui lo sa. Mastantuono? Lo abbiamo seguito ai tempi del River, è un giocatore forte, piaceva e piace a tutti quanti. Quest'anno abbiamo parlato con gli agenti, come con tanti altri. Il Real Madrid lo dava alle condizioni a cui lo ha dato alla Fiorentina e per una società come il Napoli non è funzionale, in questo momento. Fagioli? Uno di quei calciatori italiani dobbiamo assolutamente ripartire. La qualità che ricerchiamo tanto lui ce l'ha innata. Vede cose che gli altri non vedono. Gli voglio bene, siamo cresciuti insieme alla Juve. Spero faccia bene, in nazionale ci servono giocatori così".

12:05

Goretti prima di Fiorentina-Napoli: "Vanoli ha grande energia"

Il direttore tecnico della Fiorentina, Roberto Goretti, a Dazn prima di Fiorentina-Napoli: "Vanoli ha grande energia, grande positività, conosce l'ambiente ed è tornato con grande forza ed energia dentro e fuori dal campo. Condivide il progetto, è in sintonia con la squadra, ha fiducia nella squadra, è consapevole che è stato costruito un gruppo squadra molto futuribile. C'è da lavorare, c'è da creare un'identità. Ci sono da porre le basi di qualcosa che possa essere duraturo. Vanoli sta parlando molto con i ragazzi di quello che è la Fiorentina, di cosa rappresenta per Firenze. Lui per primo ha indossato questa maglia. Questa è la squadra del centenerio. Bisogna pensare anche al presente. Gonçalves deve lavorare per tornare al suo livello. Njie deve avvicinare il futuro al presente".

11:57

Olivera e Fagioli, le dichiarazioni in diretta prima di Fiorentina-Napoli

Olivera a Dazn prima di Fiorentina-Napoli: "Sappiamo che è una partita dura, tosta. Dobbiamo essere concentrati al cento per cento e mettere in campo tutto quello che abbiamo preparato in settimana. Vincere è importantissimo. Mastantuono? Sappiamo che è un calciatore forte, dobbiamo stare attenti, tutti. Abbiamo studiato come marcarlo. Speriamo di fare una grande partita e di vincere".

Fagioli a Dazn prima di Fiorentina-Napoli: "Vale tre punti come le altre partite. Siamo in una striscia positiva. Dobbiamo allungarla per arrivare bene alla sosta. Il Napoli è forte, è un bel test per noi. Stagione importante per me e la squadra. Ho 25 anni ed è il momento di diventare leader. Chi è qui da più tempo deve aiutare i giovani".

11:55

Serie A, la classifica aggiornata prima di Fiorentina-Napoli

La classifica di Serie A aggiornata prima del fischio d'inizio di Fiorentina-Napoli. CONSULTA LA CLASSIFICA

11:50

Una partita da vincere prima della sosta

Fiorentina e Napoli condividono un obiettivo comune: vincere per arrivare nel migliore dei modi possibili alla lunga sosta per le nazionali.

11:40

Come arrivano Fiorentina e Napoli alla partita di oggi

Come arrivano Fiorentina e Napoli alla partita di oggi. (Fonte: Opta)

11:35

Fiorentina-Napoli, tutte le curiosità prepartita

Fiorentina-Napoli, tutte le curiosità prepartita. (Fonte: Opta)