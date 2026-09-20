Dove vedere Juve-Atalanta in tv? Dazn o Sky, orario
Dopo il successo per 5-0 conquistato contro il Nec in Europa League, la Juve vuole tornare alla vittoria anche in campionato. La squadra di Spaleltti, in occasione della quinta giornata di Serie A, ospita l'Atalanta allo Stadium. La squadra dell'ex Sarri è reduce da due sconfitte consecutive in campionato.
Juve-Atalanta, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 20 settembre, alle ore 18:00 all'Allianz Stadium di Torino. Il direttore di gara sarà Doveri della sezione di Udine.
Dove vedere Juve-Atalanta in diretta tv
Juve-Atalanta sarà trasmessa in diretta tv su DAZN, previo abbonamento, e in co-esclusiva su Sky Sport. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Juve-Atalanta, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN, Sky Go e Now TV. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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