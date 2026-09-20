Dove vedere Parma-Genoa in tv? Dazn o Sky, orario
Sfida delicata per quanto riguarda la seconda parte della classifica, quella in programma per la quinta giornata di Serie A. Al "Tardini" il Parma di Cuesta, reduce dalla sconfitta contro il Como, ospita il Genoa di De Rossi, che nell'ultimo turno ha pareggiato contro il Frosinone. Sfida tra due squadre a un punto in classifica.
Parma-Genoa, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 20 settembre, alle ore 15:00 allo stadio "Tardini" di Parma. Il direttore di gara sarà Doveri della sezione di Aprilia.
Dove vedere Parma-Genoa in diretta tv
Parma-Genoa sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Parma-Genoa, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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