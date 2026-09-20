Dove vedere Milan-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario
La quinta giornata di Serie A si chiude a San Siro. Il Milan, dopo la sconfitta in Europa League contro il Benfca, vuole tornare al successo in campionato: i tre punti mancano da due turni. La squadra di Amorim ospita il Lecce di Di Francesco, che nell'ultimo turno ha battuto in casa il Monza
Milan-Lecce, l'orario
Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 20 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di San Siro, Milano. Il direttore di gara sarà La Penna della sezione di Roma 1.
Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv
Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Milan-Lecce, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS