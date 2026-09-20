Dove vedere Milan-Lecce in tv? Dazn o Sky, orario

La quinta giornata di Serie A si chiude a San Siro: scopri tutto sulla sfida tra la squadra di Amroim e quella di Di Francesco: le possibili scelte dei due allenatori
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Pubblicato il 20.09.2026, 11:32

Serie AMilanLecce

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La quinta giornata di Serie A si chiude a San Siro. Il Milan, dopo la sconfitta in Europa League contro il Benfca, vuole tornare al successo in campionato: i tre punti mancano da due turni. La squadra di Amorim ospita il Lecce di Di Francesco, che nell'ultimo turno ha battuto in casa il Monza 

Milan-Lecce, l'orario

Fischio d'inizio previsto per oggi, domenica 20 settembre, alle ore 20:45 allo stadio "Meazza" di San Siro, Milano. Il direttore di gara sarà La Penna della sezione di Roma 1.

Dove vedere Milan-Lecce in diretta tv

Milan-Lecce sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su DAZN, previo abbonamento. È possibile attivare l'app di DAZN su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Milan-Lecce, la probabile formazione di Amorim
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Milan-Lecce, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su DAZN. L'omonima applicazione mobile, scaricabile gratuitamente su App Store e Play Store, è accessibile su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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