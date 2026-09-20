Frosinone da urlo con Calò e Kvernadze: a Fabregas non riesce l'aggancio in vetta

FROSINONE - Grazie ai gol di Calò e Kvernadze , il Frosinone batte 2-0 il Como e raggiunge i lariani a quota 10 punti in classifica. Gli uomini di Alvini esaltano il pubblico del Benito Stirpe, mettendo in grande difficoltà gli uomini di Fabregas e portando a casa un successo prestigioso. Il Como fallisce l'aggancio a Inter, Roma e Lazio in testa alla classifica e recrimina per le tante occasioni fallite: Monterisi, protagonista di una gara eccezionale, è riuscito a ribattere da fuoriclasse, i tentativi di Douvikas, Kean e Nico Paz.

Inizio sprint: Calò sblocca il risultato

Ritmi altissimi e occasioni da gol a non finire sin dalle prime battute: Pronti, via e il Frosinone crea il primo pericolo: dopo 30" Ghedjemis si invola sulla destra e mette in mezzo una palla invitante, che Ramon devia, sfiorando l'autorete. Passano due minuti e Kvernadze calcia dal limite dopo una bella progressione personale: palla sul fondo. La reazione del Como non si fa attendere: Diao prende il fondo e serve Baturina, tiro al volo e palla sopra la traversa. Al 7' triplice occasione per il Como: Palmisani salva su Douvikas, la palla finisce a Baturina, che calcia di prima intenzione, trovando il salvataggio sulla linea di Monterisi; sul proseguimento dell'azione ci prova ancora Baturina: il suo colpo di testa ravvicinato viene spedito sul palo da Monterisi. All'11 ci riprova il Frosinone, ma il tentativo di Ghedjemis si perde al lato. Passano due minuti e Butez salva il Como, rispondendo alla conclusione ravvicinata di Ghedjemis, che si era presentato solo davanti a lui sfruttando un'incertezza dei centrali lariani. Al 14' il Frosinone passa: Schmid si incunea in area e serve Calò: tiro di prima intenzione che si insacca, sfruttando una deviazione di Milla.

Serie A: la classifica aggiornata